Memur sözleşmesinde anlaşma oldu, resmi açıklama bugün yapılacak

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Memur Sen ile hükümet arasında 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023’teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos’ta başlamıştı. Belirlenen çalışma takvimine göre görüşmelerin dün saat 24.00’te sonuçlanması gerekiyordu. Görüşmeler dün gün boyunca devam etti. Sızdırılan haberlerde hükümetin son teklifinin 2022 için yüzde 6+6, 2023 için de yüzde 7+7 olduğu iddia edildi. Seyyanen 200-300 TL zam yapılacağı da iddialar arasında yer aldı. 3600 ek göstergenin metinde yer alacağı ileri sürüldü. Zam oranlarında anlaşmaya varıldığı, hizmet kollarına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiği belirtildi.

Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise anlaşmanın olduğu ancak sonucun bugün açıklanacağı duyuruldu.

‘EMEKÇİDEN KAÇIRILIYOR’

Görüşmelerin kapalı kapılar ardında yapıldığını belirten diğer sendikalar ise yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Yasa gereği toplu sözleşme görüşmelerinde en fazla üyeye sahip Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile KESK’in olması gerekiyor. Ancak KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, en son 12 Ağustos’taki toplantıya çağrıldıklarını söyledi. Bozgeyik, “Bilgi alamıyoruz. Emekçilerden, diğer konfederasyonlardan kaçırılarak bir pazarlık yürüyor. Anti demokratik bir süreçle karşı karşıyayız. Ne açıklanacak bir bilgimiz yok.”

‘OYUN DEVAM EDİYOR’

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ise iki yılda bir sahnelenen “kamu emekçilerinin sözde toplu sözleşme orta oyununun” bu yıl da devam ettiğini belirtti. Balık, “İktidarın bu zam önerisinin memurlara ve emeklilere getireceği tek şey açlık ve sefalettir. Bu yıl da her iki yılda olduğu gibi bir orta oyun sergilenmek istenmekte, sözde ‘enflasyona kamu çalışanlarını ezdirmedik’ propagandası ile toplu sözleşme görüşmelerinde çalışanlar, yoksulluk sınırının altındaki zam oranlarına mahkûm edilmek istenmektedir” dedi.