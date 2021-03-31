Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı, anca konuşuyorsunuz" diyenler için bir video paylaştı.
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