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Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı, anca konuşuyorsunuz" diyenler için bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 12:20


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