İktidar ‘vergi affına gidilmeyeceği’ vaadinden birinci yılda caydı
AKP iktidarı Yeni Ekonomi Programı’nda vergide 2023’e kadar af çıkarmayacağı vaadini çabuk unuttu. Meclis’e sunulan “torba teklifte” birçok kurumun vergi ve vergi cezaları yeniden yapılandırılıyor.
Başkent Üniversitesi öğretim üyesi, vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün de “Son yirmi yıldaki onuncu vergi affı geliyor. Siz hiç maaşı kaynağında kesilen bir çalışanın vergi affından faydalandığını gördünüz mü?” sözleriyle tepki gösterdiği torba yasada yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:
- Yasa, geniş bir alanda düzenleme yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın alacakları yeniden yapılandırılıyor.
- Yapılandırmaya konu alacaklar, vergiler, vergi cezaları, idari para cezaları hariç, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası prim gibi konular yer alıyor.
- Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezası gibi alacaklar ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE değişim oranları ile yeniden hesaplama yapılacak.
ÖDEYENE HAKSIZLIK
CHP’nin Plan ve Bütçe Komisyonu sözcüsü de olan Bülent Kuşoğlu, iktidarın daha önceki düzenlemelerde “bu son olacak, bundan sonra böyle bir düzenleme olmayacak” dediğini anımsattı. Bu düzenlemelerin “devletin zaafa uğraması nedeniyle vergi alınamadığı anlamına geldiğine” işaret eden Kuşoğlu, “Af vergisini zamanında ödeyene haksızlık. Vergi toplayamamak devletler için önemli bir handikaptır. Devlet mekanizmasını idare edememek, bu tür düzenlemeleri getiriyor” dedi.
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