"İktidar yargıyı ele geçirmiş olabilir ama..."
HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi önünde açıklamalarda bulundu. Hakkındaki yargı kararının iptali için AYM’ye başvuracak olan Gergerlioğlu, “Oyunuza sahip çıkın, oyunuzla dalga geçiliyor. ‘İnsanım’ diyen buna nasıl itiraz etmez” dedi.
Milletvekilliği düşürülen ve geçen günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Anayasa Mahkemesi önünde açıklamalarda bulundu.
Hakkındaki yargı kararının iptali için AYM’ye başvuracak olan Gergerlioğlu, “Oyunuza sahip çıkın, oyunuzla dalga geçiliyor. ‘İnsanım’ diyen buna nasıl itiraz etmez” dedi.
AYM'ye çağrı yapan Gergerloğlu, "Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Anayasa uygulanmadıktan sonra bu topraklarda neye güvenebilirim. Siyasi iktidar yargıyı ele geçirmiş olabilir. Ama son kale, Anayasa Mahkemesi buna dur diyebilir. Ben bu mahkemeden adalet bekliyorum. Ben bir ton insan hakkı ihaliyle uğramış bir insanım. Zulümleri eleştirdiğim için mi bana bunlar yaşatılıyor" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Gergerlioğlu, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.
TBMM Genel Kurulunda, Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye snulmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.
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