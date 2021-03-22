HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na “10 gün içinde teslim ol” tebligatı yapıldı
Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na 2,5 yıl hapis cezası için teslim olması amacıyla Ankara'daki evinde tebligat yapıldı. Gergerlioğlu’nun 10 gün içinde teslim olması gerekiyor. Gergerlioğlu, "Ben adalet nöbetine devam ediyorum, buradayım, Ankara'dayım. İnfaz edecekse, edebilirler" dedi. Öte yandan HDP, Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyor. İşte ayrıntılar...
Çözüm sürecine ilişkin bir haberi paylaştığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aldığı 2,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve TBMM’de milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, kesinleşen hapis cezasının infazı için tebligat yapıldı. Kocaeli İnfaz Savcısı Sedat Yılmaz’ın yolladığı tebligatta Gergerlioğlu’nun 10 gün içinde bulunduğu yer cumhuriyet başsavcılığına teslim olması istendi.
Gergerlioğlu, postacının tebligatı bu sabah getirdiğini belirterek, "Ben sonuna kadar adalet nöbetine devam edeceğim. Bir şekilde gelip bunu infaz edebilirler, ona diyecek bir şeyim yok. Ben adalet nöbetine devam ediyorum, buradayım, Ankara'dayım. İnfaz edecekse, edebilirler" dedi.
HDP, GERGERLİOĞLU'NUN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ AYM'YE TAŞIYOR
Öte yandan; HDP milletvekilleri, avukatlar ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan oluşan heyet, Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyor.
Heyet, "milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali" istemiyle yarın 10:00'da Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacak.
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