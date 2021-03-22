HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na “10 gün içinde teslim ol” tebligatı yapıldı

22 Mart 2021 Pazartesi, 14:24

Çözüm sürecine ilişkin bir haberi paylaştığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan aldığı 2,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve TBMM’de milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, kesinleşen hapis cezasının infazı için tebligat yapıldı. Kocaeli İnfaz Savcısı Sedat Yılmaz’ın yolladığı tebligatta Gergerlioğlu’nun 10 gün içinde bulunduğu yer cumhuriyet başsavcılığına teslim olması istendi.

Gergerlioğlu, postacının tebligatı bu sabah getirdiğini belirterek, "Ben sonuna kadar adalet nöbetine devam edeceğim. Bir şekilde gelip bunu infaz edebilirler, ona diyecek bir şeyim yok. Ben adalet nöbetine devam ediyorum, buradayım, Ankara'dayım. İnfaz edecekse, edebilirler" dedi.

HDP, GERGERLİOĞLU'NUN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİ AYM'YE TAŞIYOR



Öte yandan; HDP milletvekilleri, avukatlar ile Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan oluşan heyet, Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesini Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıyor.

Heyet, "milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali" istemiyle yarın 10:00'da Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacak.