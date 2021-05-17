Süleyman Soylu'nun danışmanından Sedat Peker'e araba yanıtı: 1.6 milyon TL'ye değil, 877 bin TL'ye aldım

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 00:21

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker son yayınladığı videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'nu hedef göstermişti.

Peker, Hacıoğlu hakkında "Süleyman Soylu'nun Ali Faik Hacıoğlu diye danışmanı var. Bu kişi 1,6 milyon liralık arabaya biniyor. Trabzon'a 5 milyon TL'ye ev yaptırıyor. Danışman maaşı 10 bin TL ya vardır ya yoktur. Danışmanı bile zengin..." ifadelerini kullanmıştı.

Hacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Peker'e yanıt verdi. Hacıoğlu "Ben Ali Faik Hacıoğlu, Hayatımda eroin, kokain satmadım, kimseyi öldürmedim, kimsenin malına çökmedim. Devletime, milletime ihanet etmedim. Devletimi yabancı servislere satmadım" ifadelerini kullandı. Söz konusu evin yapımını ailesiyle birlikte, İçişleri Bakanlığı danışmanlığına getirildiği 2016 yılında tamamladıklarını savunan Hacıoğlu, evin ifade edilen rakamın 6'da birine mal edildiğini öne sürdü. Bahse konu aracı ise "hemen hemen 1 yıl önce yarısını borçlanarak 877 bin TL'ye aldığını" söyleyen Hacıoğlu aracı bir süre önce "borçlarını ödemek için" satışa çıkardığını savundu.

Hacıoğlu açıklamasında, "Müptezellikte, millete ihanet etmede ve gayri meşru kazançlarla insanlara zulüm edenler, geçmişte FETÖ ile iş tutup zalimlikte zirve olan karakter yoksunları, şimdi kendi gibi müptezellere sufle ederek itibar suikasti yapacaklarını zannediyor" diyerek Peker'e tepki gösterdi.

Hacıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Yaptığı açıklamada Peker'e 'organize suç örgütü lideri' diyen Hacıoğlu'nun, geçmişte sosyal medya hesabı üzerinden Sedat Peker paylaşımları yaptığı ortaya çıktı.