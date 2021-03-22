İktisat Profesörü Erinç Yeldan, döviz kurundaki artışı yorumladı ve asıl tehlikeye dikkat çekti
İktisat Profesörü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erinç Yeldan, tedirgin edici ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Yeldan, gerçek sorunun dövizdeki artış olmadığını belirterek, yatırımcı ve ihracatçının dengelerini bozan asıl soruna dikkat çekti.
Prof. Yeldan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Dövizin sıçrama dönemlerinde aynı görüşte oluyorum genelde. Dövizdeki hareketliliğin en tehlikeli yanı yarattığı belirsizliktir. Dövizin düzeyinin yüksek olması, yüksek kurun kalıcı olması tek başına büyük bir tehlike değil. Dövizin düzeyinin yüksek oluşundan oluşundan ziyade asıl tehlike düzeyindeki oynaklık ve aşırı inişler çıkışlardır.
"BUNUN MÜSEBBİBİ SİSTEMDİR"
Çünkü döviz kurundaki 7-8 TL bandı arasındaki git geller ihracatçıya, finansal yatırımcılara belirsizlik yaratmaktadır. Dolayısıyla makroekonomik görünüme dair güvensizlik yaratmaktadır. Bu olgunun esas müsebbibi ise Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye anılan yasama ve yürütmenin denetim dışı bırakılan keyfi idare biçimidir.
"EKONOMİ HEBA EDİLİYOR"
Makro ekomomik kararlar iktisat biliminin deneyim ve gereklerine göre değil güncel siyasetin getirdiği koşullara göre siyasi biçimde alınmaktadır. Hangi şirketin destekleneceği hangi şirketin veya sektörün iflasına göz yumulacağını siyaset belirler haldedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi yönetimi denetimsiz, rastgele ve güncel jeopolitik çıkarlara heba edilmektedir.
"EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK TAM OLARAK BUDUR"
Son üç gündür peş peşe alınan kararlar bu gözlemlerin birer örneği olmuştur. Bunun bedeli de ekonomideki belirsizliğin artması olarak ödenmektedir. En büyük tahribatı sanayici, yatırımcı almaktadır çünkü yaşanan gelişmeler karar alma ufuklarını daraltmaktadır. Ekonomide istikrarlık da tam olarak budur. Sorunun kaynağı, kesin olarak ifade etmek gerekirse iktisadi akıl ve siyasi denetimden uzak yönetim sistemidir.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Hristiyanlar Hz. Muhammed'i peygamber kabul edebilir
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı
- Albayrak'ın nerede olduğunu 'kesin bilgi' diye açıkladı