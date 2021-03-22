İktisat Profesörü Erinç Yeldan, döviz kurundaki artışı yorumladı ve asıl tehlikeye dikkat çekti

22 Mart 2021 Pazartesi, 11:43

Prof. Yeldan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Dövizin sıçrama dönemlerinde aynı görüşte oluyorum genelde. Dövizdeki hareketliliğin en tehlikeli yanı yarattığı belirsizliktir. Dövizin düzeyinin yüksek olması, yüksek kurun kalıcı olması tek başına büyük bir tehlike değil. Dövizin düzeyinin yüksek oluşundan oluşundan ziyade asıl tehlike düzeyindeki oynaklık ve aşırı inişler çıkışlardır.

"BUNUN MÜSEBBİBİ SİSTEMDİR"

Çünkü döviz kurundaki 7-8 TL bandı arasındaki git geller ihracatçıya, finansal yatırımcılara belirsizlik yaratmaktadır. Dolayısıyla makroekonomik görünüme dair güvensizlik yaratmaktadır. Bu olgunun esas müsebbibi ise Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye anılan yasama ve yürütmenin denetim dışı bırakılan keyfi idare biçimidir.

"EKONOMİ HEBA EDİLİYOR"

Makro ekomomik kararlar iktisat biliminin deneyim ve gereklerine göre değil güncel siyasetin getirdiği koşullara göre siyasi biçimde alınmaktadır. Hangi şirketin destekleneceği hangi şirketin veya sektörün iflasına göz yumulacağını siyaset belirler haldedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi yönetimi denetimsiz, rastgele ve güncel jeopolitik çıkarlara heba edilmektedir.

"EKONOMİK İSTİKRARSIZLIK TAM OLARAK BUDUR"

Son üç gündür peş peşe alınan kararlar bu gözlemlerin birer örneği olmuştur. Bunun bedeli de ekonomideki belirsizliğin artması olarak ödenmektedir. En büyük tahribatı sanayici, yatırımcı almaktadır çünkü yaşanan gelişmeler karar alma ufuklarını daraltmaktadır. Ekonomide istikrarlık da tam olarak budur. Sorunun kaynağı, kesin olarak ifade etmek gerekirse iktisadi akıl ve siyasi denetimden uzak yönetim sistemidir.