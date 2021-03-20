İktisat profesörü Erinç Yeldan İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ve Ağbal'ın görevden alınmasını değerlendirdi: "Güvensizlik ve belirsizlik artacak"
Türkiye bu sabah yeni bir güne yeni bir döneme uyandı. İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla feshedildi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Kritik gelişmeler ve kararların Türkiye ekonomisine etkisi ve gelecekte bize neler beklediğini iktisat profesörü Erinç Yeldan özetledi
İktisat profesörü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erinç Yeldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gece yarısı görevden alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yeldan, gelişmelerin kaygı ve üzüntü verici olduğunu belirtti.
İşte Prof. Dr. Erinç Yeldan'ın değerlendirmesi
Ülkemiz ve geleceği adına çok üzüntülüyüz. Bu derece önemli biri iktisadi, biri siyasi iki karar Türkiye'yi uluslararası arenada yalnız bırakacak.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshini ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bir gece yarısı görevden alınması kararlarını ülkemizdeki güvensizliği ve belirsizliği şiddetle artıracak adımlar olarak yorumluyorum.
Türkiye ekonomisi artık jeopolitik siyasal ve iktisadi her türlü rüzgâra, dalgalanmaya açık, savunmasız bir konuma sürüklenmiştir.
Bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı altında enflasyonla mücadele, yatırımların canlandırılması ve sürdürülebilir bir kalkınma hedefi artık hayal" dedi.
Video Haberler
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
- Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'u hiç böyle görmemiştiniz
- İstanbul'da yangın paniği
- Canlı yayında gergin anlar! Perinçek'e böyle yanıt verdi
- Sokak röportajında olay! Ortalık böyle karıştı
En Çok Okunan Haberler
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Boğaz'ı geçen ABD savaş gemisinde dikkat çeken detay
- Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
- Gezi Parkı’nın mülkiyeti İBB’den alındı!
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'kapatma' açıklaması
- Son ankette çok çarpıcı sonuçlar
- Naci Ağbal görevden alındı
- Emekçinin geleceğine darbe
- Son 72 saatte yaşananlar: Türkiye nereye gidiyor?
- Bilsay Kuruç, Kıtlık ekonomisindeyiz