İktisat profesörü Erinç Yeldan İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ve Ağbal'ın görevden alınmasını değerlendirdi: "Güvensizlik ve belirsizlik artacak"

20 Mart 2021 Cumartesi, 14:04

İktisat profesörü ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Erinç Yeldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin feshi ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gece yarısı görevden alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yeldan, gelişmelerin kaygı ve üzüntü verici olduğunu belirtti.

İşte Prof. Dr. Erinç Yeldan'ın değerlendirmesi

Ülkemiz ve geleceği adına çok üzüntülüyüz. Bu derece önemli biri iktisadi, biri siyasi iki karar Türkiye'yi uluslararası arenada yalnız bırakacak.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshini ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bir gece yarısı görevden alınması kararlarını ülkemizdeki güvensizliği ve belirsizliği şiddetle artıracak adımlar olarak yorumluyorum.

Türkiye ekonomisi artık jeopolitik siyasal ve iktisadi her türlü rüzgâra, dalgalanmaya açık, savunmasız bir konuma sürüklenmiştir.

Bu belirsizlik ve güvensizlik ortamı altında enflasyonla mücadele, yatırımların canlandırılması ve sürdürülebilir bir kalkınma hedefi artık hayal" dedi.







