İl Sağlık Müdürü'nden kritik açıklama: "Bunun sonraki aşaması yok"
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Oruç, kentteki durumla ilgili, “Salgının zirvesindeyiz. Şu an topyekun mücadele yapmazsak bunun sonraki aşaması yok” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka artışının yüzde 35, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 81 olduğunu söylediği Samsun’da, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, oldukça çarpıcı bir açıklama yaptı.
?“Mevsim itibariyle havaların soğuması ve ev içi ziyaretlerin artmasını da öngörerek vaka sayımız arttı ve şu anda artmaya da devam etmekte” Oruç, çok daha tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Mevsimsel olarak bakıldığında kronik hastalıkların ve gribin yayınlaştığı bir dönemde olunduğunu hatırlatan Dr. Oruç, “Aile içi akraba ziyaretlerini daha fazla yapmak vakaların artışına neden oluyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Akrabalar arası ziyaretleri ertelemek, aile içi ikramlar, günler gibi merasimlerden uzak olmak gerekmekte” şeklinde konuştu.
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Oruç
‘TÜM KURUMLARDAN ARAÇLAR, PERSONELLER ÇEKİYORUZ’
Samsun'un şu anda salgının zirvesinde olduğunu vurgulayan Oruç, sözlerine şöyle devam etti:
“Şu an topyekun mücadele yapmazsak bunun sonraki aşaması yok. Bizim elimizde B,C,D planlarımız vardı ama şu an maksimum verimle, maksimum gücümüzle bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Tüm kurumlardan araçlar, personeller çekiyoruz. Yoğun bakım anlamında yeni yataklar, yoğun bakımlar açıyoruz oluşan talebe karşılık verme anlamında. Biz 3-4 ay öncesinden görüp ona göre çalışmalar yapmıştık, kısmen artırmıştık, şu dönemde biraz daha artırıyoruz. İnşallah bu topyekun mücadeleyi sağlayarak pandeminin üstesinden geliriz.”
Oruç, karantina kurullarını ihlal eden ya da kalacak yeri olmayan 47 kişinin de şu an KYK yurdunda izolasyonda bulunduklarını aktardı.
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