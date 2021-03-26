İlahiyat öğrencisine 'Miraç' paylaşımı üzerine soruşturma açıldı

26 Mart 2021 Cuma, 17:22

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Kader Keskin’in İslam inancındaki ‘Miraç’ olayıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine hakkında fakülte yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, CİMER’e yapılan bir şikayetle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Keskin, şu ifadeleri kullandı:

“Miraç hakkında attığım tweet yüzünden CİMER’e şikâyet edilmişim. Okumuş olduğum fakülte tarafından hakkımda soruşturma açılmış. Sırf namaz kılmadığımı ifade ettim diye toplumda olumsuz duygular oluşturuyormuşum, sarf etmediğim bir ifade üzerinden de sorular sorular… Hayırlısı.”

Keskin, soruşturma ile ilgili olarak fakülte yönetiminin kendisinden savunma istediğine dair yazıyı paylaştı.

Yazıya göre fakülte yönetiminin Keskin'den izahını istediği bazı konular şöyle oldu:

-Paylaşımınızda yer verdiğiniz ve namaz kılan milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının dini duygu, düşünce ve uygulamalarını tahkir anlamına gelen "namazını neden amuda kalkarak kılmıyorsun? Keşke akletseydiniz..." şeklindeki ifadelerinizi izah ediniz.

-İlahiyat fakültesi olarak ve kimi zaman OMÜ İlahiyat başlığını da kullanarak dinin direği olan beş vakit namazı inkar suretiyle toplumun büyük bir kesiminin İlahiyat fakültelerine ve ilahiyatçılara yönelik tepki göstermesine, olumsuz kanaate, güvensizlik hissine varmasına sebebiyet verme durumunuzu izah ediniz

-İslam'In temel kaynaklarından olan sünnette yer alan ve Müslümanların dini duygu ve düşüncelerinde önemli bir yeri olan mirac hadidesine yönelik kullandığınız "uçma masalları" ifadenizi, halkın dini duygularını tahkir anlamına gelmesi bakımından izah ediniz.











