İlber Ortaylı'dan Galata Kulesi'ndeki restorasyona sert tepki: Vandallık!
Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen “restorasyon” çalışmalarına tepkiler sürerken, sert bir tepki de tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan geldi. Ortaylı, “Manzara çok vandalcaydı” dedi.
Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen 'restorasyon' çalışmalarına tepkiler devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Galata Kulesi'nde tepki çeken 'restorasyon çalışmaları'nı tarihçi yazar İlber Ortaylı, mimar ve restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Akademisyen Dr. Sercan Sağlam'a sordu.
Ortaylı, "Manzara çok vandalcaydı" ifadelerini kullanırken, Ahunbay "Tarihi eserlere çok hassas yaklaşmak gerekiyor. Çünkü onlar geri getirilemeyecek değerlerdir" şeklinde konuştu.
Sağlam ise "Oluşacak titreşimler, orjinal yapıya kuvvetle muhtemel zarar verir" şeklinde yorumda bulundu.
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