İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne atandı, "Çekemeyenler zil taksın" yazılı çelenk geldi!

18 Temmuz 2021 Pazar, 15:26

Kayseri'de sağlık yöneticilerinin hizmet sözleşmeleri yenilenirken, bazı yerlerde görev değişikliği yaşandı. Bu çerçevede Develi İlçe Sağlık müdürlüğünde de Dr. Fatma Anteplioğlu, yeniden ilçe sağlık müdürü olarak görevlendirildi.

Atamaların ardından müdürlüğün önüne bırakılan çelenk ise gündem oldu. "Çekemeyenler zil taksın" ve "Hayırlı olsun kraliçe" ifadelerinin yazılı olduğu iki çelenk kurum binası önüne konuldu.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli henüz bir açıklama yapmazken İlçe Sağlık Müdürü Anteplioğlu ise Facebook hesabından kısa bir açıklama yaptı. Anteplioğlu, "Şahsımla ilgili sosyal medyada paylaşılan kutlama çelengi bilgim haricinde gelişen bir olaydır. Tasvip etmediğim bu talihsiz olay beni son derece üzmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

İşte Anteplioğlu için gelen çelenkler:







