İletişim Başkanlığı 'Berat Albayrak' açıklaması yapacak
Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yapılan istifa paylaşımından 17 saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı da olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam saat 19.00 civarında Instagram’dan yaptığı duyuruda “Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım” ifadelerini kullanıldı.
AKP’den bir çok milletvekili istifanın kabul edilmemesi yönünde taleplerini sosyal medyadan iletirken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan birazdan açıklama yapılacağı öğrenildi.
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