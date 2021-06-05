İletişim Başkanlığı, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin sloganını 'kopyalamış'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin kullandığı 'Bugüne Nefes Yarına Umut' sloganını kopyaladığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2021 Cumartesi, 14:48
İletişim Başkanlığı, CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin sloganını 'kopyalamış'
Abone Ol google-news

Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Beylikdüzü Belediyesi'e ait 'Bugüne Nefes Yarına Umut' sloganını kullanması dikkat çekti. Millet bahçelerinin tanıtımı için kullanılan görseldeki sloganı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, uzun süredir temel kent sloganı olarak kullanıyor.

"MİLYARLARCA LİRALIK BÜTÇE VAR AMA..."

Milyarlarca liralık iletişim bütçesi olan İletişim Başkanlığı'nın Beylikdüzü Belediyesi'nin sloganını birebir kopyalaması sosyal medyada tepki çekti. En dikkat çeken paylaşım ise "Memleketin faydası için sadece sloganı değil, Beylikdüzü'nde yapılan işleri de kopyalayın bari" oldu.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler