İlgezdi: “Aşı sıkıntısının sebebi 128 milyar dolar mı?”

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:35

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Bakanının itiraf ettiği, Cumhurbaşkanının reddettiği, aşı tedarikinde yaşanan sıkıntının sebebini Meclis Gündemine taşıyarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soru önergesi verdi.

ÜLKEMİZİN YÜZDE 4’Ü KORONAYA YAKALANDI

Akkuş İlgezdi, Türkiye’de 1 0cak – 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında koronavirüse yakalanan kişi sayısının toplam 3 milyon 131 bin 3 olduğunu hatırlatarak, “Bu rakam Türkiye nüfusunun yüzde 4’üne denk gelmektedir. Başka bir ifadeyle geride bıraktığımız 4 ayda sokakta karşılaştığımız her 25 kişiden 1’i hastalığa yakalandı” diye konuştu.

2021’de koronavirüse yakalanan sayısının 6 kat arttığını ifade eden CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, “2021 yılının ilk dört ayında vaka sayısında yüzde 459 artış meydana geldi. Ocak ayı içerisinde toplam 268 bin 811 kişi kovid-19’a yakalanırken bu sayı 6 kat artışla Nisan ayı içerisinde toplam 1 milyon 503 bin 409 kişiye yükseldi” dedi.

CHP’li Akkuş İlgezdi, “Türkiye’deki ekonomik kriz herkesin malumudur. Merkez Bankası’nın buharlaşan 128 Milyar Dolar rezervi nedeniyle uluslararası çevrelerde Türkiye’nin mali yapısına duyulan güvensizlik nedeniyle, aşı teslimatlarında gecikme yaşanmakta mıdır?” diye sordu.

Aşılamadaki yetersizlikleri de vurgulayan Akkuş İlgezdi, “09 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla tam aşılama (2 doz) işinin %12.36oranında yapıldığı, mevcut hızla aşılamanın ancak en erken Şubat – Mart 2023 ayında tamamlanacağı öngörülmektedir. Bu veriler iktidarın salgını yönetmek, kontrol altına almak ve aşılama çalışmasıyla bertaraf etmek noktasında başarısız olduğunun en açık göstergesidir” dedi.

Türkiye dışındaki birçok ülkenin yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde zamanında aşıya ulaştığını hatırlatan Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi,

“Türkiye anlaşma yaptığı aşı firmalarına peşin ücret ödemiş midir? Kaç doz için peşin ücret ödenmiştir? Ücreti peşin ödenen dozların ne kadarı Türkiye’ye gelmiştir? Ücreti peşin ödenip Türkiye’ye teslim edilmeyen aşılar için üretici firmalara uygulanacak bir yaptırım var mıdır? Varsa nedir? Yoksa, anlaşmalara neden cezai yaptırım konmamıştır?” dedi.