İlgezdi: Gece yarısı değişikliği hekimlerin maaşına yansımadı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, aile hekimlerinin iş bırakma eylemini engellemek için gece yarısı değişiklik yapıldığını ancak bu değişikliğe rağmen kesinti uygulandığını söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, aile hekimlerine yönelik yeni yönetmelikle hak gaspları yapıldığını belirterek “Hekimlerin gaspa karşı 16 Ağustos’ta yapacakları iş bırakma eylemine engel olmak için gece yarısı değişiklik yapıldı, kronik hastalıklar ile ilgili takip yapmazlarsa uygulanacak ücret kesintisi maddesi kaldırıldı. Ancak 15 Ağustos’ta yatan maaşlarında değişikliğe rağmen kesinti uygulandı. Maaşlar yüzde 5 ila 10 arası düştü” dedi.
İlgezdi, 1 Temmuz 2021’de yürürlüğe giren yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile aile hekimlerinin birçok hak gaspına uğradığını kaydederek “Aile hekimleri, hakları olan iyileştirmeleri beklerken, aksine cezalandırıcı bir yönetmelikle karşı karşıya kaldı” dedi.
İlgezdi, Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerinin bordrolarını yayımlamayarak yapılan kesintiyi gizlemeye çalıştığını belirterek “Kronik hastalık, takip ile ilgili yönerge değişikliğinde gerekçe olarak pandemi gösterildi. Bu da demek oluyor ki pandemi sonrası kesintiler tekrar yapılacak. Yeni yönetmelikle aile hekimlerine eklenen iş yükü, negatif performans yani yapmazsan maaş kesintisi kısmında genişletmeler mevcut. Hekimler açısından kazanım olarak görülebilecek tek bir madde yok. Sansür maddeleri de olan yönetmelikle basına kamu hizmeti hakkında izinsiz bilgi vermek diye bir suç icat edilmiş durumda. Bu yönetmelik derhal düzeltilmelidir” ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi
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