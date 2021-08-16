Aile hekimlerinden iş bırakma kararı

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:48

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan aile hekimlerinin, 1 Temmuz'da uygulamaya konulan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği" nedeniyle bugün iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı. Eryazğan, "Bu yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. Geri çekilmediği sürece bu eylem takvimi devam edecek ve bunun sorumlusu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı olacaktır" dedi.

AHEF 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, “1 Temmuz'da uygulamaya konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin; bir ceza yönetmeliği niteliğinde olması, iş güvencesinin yok edilmesi ve hak kayıplarına yol açması" nedeniyle aile hekimlerinin bugün iş bırakma eylemi yapacağını bildirdi.





Vatandaşların mağdur olmaması için çaba sarf ettiklerini belirten Eryazğan, ANKA'dan Cem Hayat'a şunları söyledi.

"RANDEVU ALAN VATANDAŞLARIMIZI BAŞKA BİR GÜNE YA DA HASTANEYE YÖNLENDİRİYORUZ"

"26 Temmuz’da başlayan, Aile Hekimleri Federasyonu’yla birlikte birçok STK’nın katıldığı eylem takvimi şu anda ilerliyor ve 16 Ağustos’ta (bugün) bir günlük bir iş bırakma yapılacak, tüm aile sağlığı merkezleri kapalı olacak. Şu anda aşı randevularını ona göre ayarlıyoruz ve o günde randevu açılmamasını sağlamaya çalışıyoruz. O güne randevu alan vatandaşımızı başka bir güne ya da başka bir hastaneye yönlendiriyoruz.

'SORUMLU, HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE SAĞLIK BAKANLIĞI'DIR'

Aile hekimlerini bu duruma getiren, aile hekimlerinin bu kararı almasına sebep olan ve iş bırakmaya kadar götüren sebep, Cumhurbaşkanlığı’nda onaylanan Sözleşme Ödeme Yönetmeliği’nin bütün sorunların üstüne tuz biber olmasıdır. Bu noktada sorumlu kim diye soracak olursak; sorumlu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’dır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kesinlikle aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını dinlemeden bir ceza yönetmeliği yayınladı ve ceza yönetmeliği yayınlandığından beri aile hekimleri çok huzursuz. Çünkü iş güvencesi yok edildi, sürekli cezadan bahseden bir yönetmelik var karşımızda ve hak kayıpları var.

"YÖNETMELİK GERİ ÇEKİLMEDİĞİ SÜRECE BU EYLEM TAKVİMİ DEVAM EDECEK"

Bu yönetmeliğin bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. Geri çekilmediği sürece bu eylem takvimi devam edecek ve bunun sorumlusu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı olacaktır. Aile hekimleri canla başla çalışmaya devam edecek. Ancak haklarını da aramayı bırakmayacak. Şu ana kadar 80 milyon aşı yapıldı ve bunun en az 45 milyonu aile sağlığı merkezlerinde yapıldı. Aşı yapmaya da bir taraftan devam edeceğiz.

"HALKIMIZ AŞI OLMAYA DEVAM ETSİNLER AMA BİZİ DE ANLASINLAR"

Buradan halkımıza çağrımız, aşı olmaya devam etsinler ama bizi de anlasınlar. Çünkü üç senedir anlattığımız hiçbir şey yerine getirilmedi ve büyük haksızlıklara uğradık, haksızlıklara uğramaya da devam ediyoruz."

Aile Hekimliği Federasyonu’nun 26 Temmuz'da başlayan eylem takvimindeki güncel verileri paylaştığı turkuaz tabloya göre 15 Ağustos itibariyle iş bırakma eylemine katılmaya karar veren aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı sayısı 5 bin 89 olarak belirlendi. 2 bin 885 aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ise istifa dilekçesi vereceklerini bildirdi.