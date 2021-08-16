Aile hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı bugün harekete geçiyor

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Aile hekimleri, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı bugün iş bırakıyor.Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Yönetim Kurulu, “Ceza yönetmeliğini kabul etmeyeceğiz, mücadelede kararlıyız” derken; Aile Hekimleri Derneği (AHEF) ise “Gönlümüz kırık, haklarımız ve verilmeyen itibarımız için sahada eylemdeyiz” açıklamasını yaptı.

AHEF Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ağustos tarihinde yayımladığı yönerge ile kronik hastalık izlemi ile ilgili hakediş kaybını geçici süreyle önlediği anımsatılarak “Sayın Sağlık Bakanımız maalesef bizi yine anlamamıştır. Kronik hasta izlemi ortalama 3 bin 500 kayıtlı kişi varken yapılması imkânsızdır. 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bir an önce yürürlükten kaldırılmalıdır” denildi. Açıklamada, bugün aile hekimlerinin iş bırakacağı anımsatılarak “Hak edişlerimiz kimsenin keyfiyetinde olmamalıdır. Ödeme sözleşme yönetmeliği tamamen bireylerin iki dudakları arasında olacak cezalandırma yönetmeliğidir” ifadeleri kullanıldı. Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi istenen açıklamada, “Aile hekimliği uygulamasının sürdürülmesini sağlamak için; 16 Ağustos Pazartesi günü iş bırakıyoruz. Aile hekimliği uygulamasına inanıyor, uygulamanın halkın ve çalışanların yararına olacak her türlü planlama ve çalışmanın içerisinde olacağımızı aksi durumlarda ise mücadele kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz” denildi.

CEZA YÖNETMELİĞİ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan ise Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstererek “Yönetmeliği ceza yönetmeliği olarak anıyoruz. AHEF ve STK’ler eylem takvimini açıkladı, pazartesi iş bırakacağımızı duyan Sağlık Bakanlığı adımlarımızı kararlı gördüğü için şu anda kesinti noktasındaki maddeyi geçici olarak askıya aldı. Ancak ceza yönetmeliği 40’a yakın maddede sorunlu ve bu yönetmelik aynen devam ediyor. Pazartesi günü aile hekimleri iş bırakacak” dedi. AHEF Basın Yayın Medya Komisyonu üyesi, Aile Hekimi Dr. Canan Tanrıver ise “Gönlümüz kırık, haklarımız ve verilmeyen itibarımız için sahada eylemdeyiz. 16 Ağustos 2021 tarihinde iş bırakıyoruz! Halkımıza duyurulur” diye konuştu.