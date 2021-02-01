İlgezdi’nin raporuna göre AKP döneminde Atatürk’e karşı suçlarda büyük artış var
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, AKP iktidarında Atatürk aleyhine işlenen suçlarda büyük artış olduğuna dikkat çekerek “AKP’nin ilk iktidar yılında (2003), Atatürk aleyhine 118 kişi suç işlediği gerekçesiyle sanık olurken, bu rakam 2019 yılında yüzde 1050 artarak 1356 kişi oldu” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, haklarında işlem yapılmayan kişi sayısının işlem yapılandan fazla olduğunu açıkladı.
CHP’li İlgezdi’nin Adalet Bakanlığı verilerinden derlediği rapor, AKP iktidarında Atatürk aleyhine işlenen suçlarda büyük artış olduğunu ortaya koydu.
İlgezdi, “2003-2019 yılları arasında 5816 sayılı Atatürk Aleyhinde İşlenen Suçlar Kanunu nedeniyle sanık sandalyesine oturan kişi sayısının 5 bin 244’e ulaştığına” dikkat çekerek “1987- 2017 yılları arasında sanık olan kişi sayısı ise 7 bin 318 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında Atatürk aleyhine işlenen suçlar tavan yaptı” dedi.
Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesiyle, 2019 yılında, Cumhuriyet başsavcılıklarında “şüpheli” sıfatıyla hakkında işlem yapılan 6 bin 2 kişiden yalnızca 1356’sı hakkında kamu davası açıldığını ortaya koyan İlgezdi, “2 bin 32 kişi hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı ya da görevsizlik kararı verildi. Haklarında işlem yapılmayan kişi sayısı işlem yapılandan fazla” açıklamasında bulundu.
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