İlhan Taşcı'dan, Ebubekir Şahin'e 'muhalif-yandaş' yanıtı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:25

RTÜK'ün, CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, gazetemizde yayımlanan haberde kurumun ilk altı ayında verdiği cezaları mercek altına aldı. Taşcı’nın tespitlerine göre, eleştirel yayıncılık yapan kanallara 22 ayrı ceza karşılığında 5 milyon lira idari para cezası kesildi. Buna karşın, iktidara yakın kanallarla ilgili yapılan şikâyetler, üst kurulun gündemine bile getirilmedi.

'MUHALİF-YANDAŞ OLARAK TASNİF ETMEZ'

Taşçı'nın gündeme getirdiği açıklamaya sosyal medyadan yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir" yanıtını verdi.

'RTÜK’ÜN BUGÜN CEZA VERDİĞİ KANALLAR'

Sosyal medya hesabından Şahin'in açıklamalarına yanıt veren Taşçı, ''Yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmediğini' savunan Ebubekir Şahin başkanlığındaki RTÜK’ün bugün ceza verdiği kanallar ve sayılar şöyle: Tele1: 4, Halk TV: 2, Fox TV: 1, KRT: 1. İktidar kanallarıyla ilgili Üst Kurula bu hafta da tek bir dosya dahi gelmedi. Takdir kamuoyunun'' ifadelerini kullandı.

'TÜRKÜLERE DE CEZA VERİYOR!'

Taşçı, ''RTÜK artık türkülere de ceza veriyor! Halk Tv’ye yayında söylenen Cemo türküsü nedeniyle terörü övmek ve teşvik etmekten yüzde 3 idari para, 3 kez de program durdurma cezası verildi. Karara, Okan Konuralp ile karşı oy kullandık'' paylaşımını yaptı.