İlhan-Turhan Selçuk, aramızdan ayrılışlarının 11. yıldönümünde özlemle anıldı

22 Haziran 2021 Salı, 04:00

Atatürk devrimlerinin savunucuları, aydınlanmanın iki çınarı; başyazarımız İlhan Selçuk ve çizerimiz Turhan Selçuk, ölümlerinin 11. yıldönümünde, Hacıbektaş’taki gömütleri başında anıldı.

Törene Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmenimiz Aykut Küçükkaya, yazarlarımız Işık Kansu, Mustafa Balbay, Miyase İlknur, Yenigün Haber Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Adnan Aslan, Mali İşler Müdürümüz Osman Selçuk Özer, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, eski Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu ve yurttaşlar katıldı.

Başyazarımız İlhan Selçuk, 21 Haziran 2010’da yaşamını yitirdi. Çizerimiz ve unutulmaz çizgi roman karakteri “Abdülcanbaz”ın babası Turhan Selçuk ise 11 Mart 2010’da hayata veda etti. Atatürk devrimlerinin savunucusu ve Türk basınının iki değerli çınarı, dün Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Aydınlar Mezarlığı’ndaki gömütleri başında düzenlenen törenle anıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

‘CUMHURİYETİN DEĞERİNİ ANLIYORUZ’

İlk konuşmayı yapan Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreninin çerçevesinde yapılmak zorunda kaldığını belirtti.

Cumhuriyet değerlerinin yok edilmeye çalışıldığı bir dönem yaşandığını vurgulayan Altıok, “Siyasetçilerin, gazetecilerin mafya tarafından esir alındığı bir dönem yaşıyoruz. Cumhuriyet gazetesine hizmet etmiş insanların değerini daha da iyi anlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet değerlerinin son 20 yılda çok yara aldığını belirten Altıok, “Cumhuriyetin 100. yılında, 2023 hedefimize ulaşmak için mücadelemizi artırmamız gerekiyor. Tüm halkımızla Cumhuriyet değerlerine sahip çıkıp 2023’te fabrika ayarlarımıza dönmeyi, Cumhuriyet değerlerini yeniden yaşatmayı diliyorum” dedi.

‘YENİ MUMCU’LARI YARATMAK ZORUNDAYIZ’

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise Cumhuriyet gazetesinin ve yazarlarının her zaman hedefte olduğuna dikkat çekti. “Cumhuriyet gazetesini, aydınları yok etmeden hedeflerine ulaşamayacaklarını biliyorlar” diyen Ekicioğlu, “Ama biz yeni Uğur Mumcu’ları, İlhan Selçuk’ları yaratmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Cumhuriyetin değerlerini gören bu topluluk varken, cumhuriyeti yıkma şansları yok. Biz de İlhan Selçuk’tan aldığımız bayrağı torunlarımıza bırakacağız ve Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

‘DEMEK Kİ BİZDEN AKILLIYMIŞ’

CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan da İlhan ve Turhan Selçuk’un kalemlerini her zaman halktan yana kullandıklarını belirtti. İlhan Selçuk’un bir yazısını Meclis kürsüsünden okuduğunu anımsatan Sarıaslan, “İlhan Selçuk’un ‘Fethullah terör örgütü dini kullanarak ülkemize bela olacak’ yazısını okumuştum. Ben bunu söyledikten sonra AKP’li İçişleri Komisyonu üyesi çıktı, ‘Valla haklı çıktı, demek ki bizden akıllıymış’ dedi. Gözler baktığını görür, akıl geleceği görür. Bu ülke, İlhan ve Turhan Selçuk gibi geleceği gören akıllardan faydalanmasını bilseydi, şimdi çok farklı bir ülke olurdu” diye konuştu.

‘İLHAN VE TURHAN ABİ’YE SÖZÜMÜZ VAR’

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya da İlhan Selçuk’a Cumhuriyet gazetesini Atatürk devrimlerindeki yolunda yaşatmaya devam ettireceklerine dair söz verdiklerini vurguladı. Küçükkaya, “Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyetin durumu ortada. Cumhuriyet muhabirleri, yazarları kimseden korkmadan yazılarını yazıyor ve Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Hiç merak etme İlhan Abi, Cumhuriyet gazetesi senin ilkelerinden bir milim bile sapmadan yoluna devam edecek” dedi.

ALEV COŞKUN: İLHAN SELÇUK DEVRİMCİYDİ, SOLCUYDU



‘HER GÜN BİZE AKLIN IŞIĞINI AKTARDI’

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, “Turhan Selçuk dünya ölçeğinde bir karikatüristti. İlhan Selçuk, yaşamı boyunca ‘Pencere’sinden aydınlanmayı anlattı. O, her gün aklın ışığını bize Penceresi’nden aktarıyordu” dedi.



Anma törenindeki son konuşmayı yapan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, İlhan ve Turhan Selçuk’un Cumhuriyetin birer ürünü olduğunu söyledi. İki ismin de dünya çapında isimler olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

“İki kardeş 41.5 mizah dergisini yayımlamaya başladı. Daha sonra Turhan Selçuk dünya ölçeğinde bir karikatürist oldu. İlhan Selçuk yaşamı boyunca ‘Pencere’sinden aydınlanmayı anlattı. O, her gün aklın ışığını bize penceresinden aktarıyordu. En büyük silahı kalemiydi. Aydınlanmacıydı, devrimciydi, solcuydu, antiemperyalistti. Atatürk’ü üç cümleyle anlatan İlhan Selçuk, aslında Yunus Emre’den, Hacı Bektaş’tan kök alıyordu. Atatürk devrimleri için diyordu ki: ‘Aklın inançtan, bilimin dinden bağımsızlaşmasıdır. Eleştiren aklın öne çıkmasıdır’. Yunus bunu demiyor muydu? Hacı Bektaş bunu demiyor muydu?”

ASLI SELÇUK, İKİ İSMİN DE BENZERSİZ OLDUĞUNU VURGULADI



‘GÖREVİM YAŞATMAK’

Aslı Selçuk konuşmasına, “Sevgili babam ve sevgili İlhan Amcam, aramızdan ayrılışınızın 11. yılında sizi derinleşen bir özlemle anıyorum” sözleriyle başladı. “Onlar gençlik yıllarından itibaren Türkiye’nin politik, ekonomik yapısını sorgulayan yazılar yazdılar, karikatürler çizdiler. Atatürk sevgisi onların seçimlerinde çok etkili oldu” diyen Aslı Selçuk, İlhan ve Turhan Selçuk’un eserlerinin bugün hâlâ güncel olduğunu söyledi. Selçuk, “Onlar geçmişi, bugünü ve geleceği yansıtıyor. Ülkemizin sorunları hâlâ değişmedi ve görünen o ki değişmeyecek” eleştirisini getirdi.

İki ismin de özgün ve benzersiz olduğuna işaret eden Selçuk, “İkisi de sanatlarında öylesine bir noktaya ulaştılar ki, köşe yazılarının, karikatürlerinin altında imza olmasa da okurları onları tanırdı. Yapıtları zamanı aştı, dünyayı kucakladı” ifadelerini kullandı. “Benim görevim İlhan ve Turhan Selçuk’u yaşatmak” diyen Aslı Selçuk, şunları kaydetti:

“İlhan Selçuk şöyle diyordu: ‘Dün ile bugün dünyaya ve insana bakışta fikirlerim birleşiyorlar. Aralarında çelişki yok. Neyin ne olduğunu kavramakta yanılgıya düşmemişim, tersine hızla akan zaman söylenenleri doğrulamış, somutlaştırmış, pekiştirmiş.’ Ne büyük mutluluk bu, keşke herkese böyle bir yaşam nasip olsa. Amcamı ve babamı birlikte yeniden selamladığımız için sizlere teşekkür ediyorum.”

MUSTAFA BALBAY:

“İlhan ve Turhan Selçuk’a sözümüz var. Cumhuriyet gazetesi ilelebet Atatürk yolunda mücadelesini sürdürecek. Biz bu mücadeleyi okurlarımızla sürdüreceğiz.”

IŞIK KANSU:

“Cumhuriyet gazetesi İlhan ve Turhan Abi’nin gösterdiği yolda dimdik ayakta yürümeye devam ediyor. Sözümüz sözdür, Cumhuriyet gazetesi sonuna kadar yaşayacaktır.”

İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ KOORDİNATÖRÜ, AVUKAT NAZAN MOROĞLU:

“‘Pencere’nin aydınlığına dün olduğu gibi bugün de çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde İlhan Selçuk’u saygıyla anıyoruz. El ele verdiğimizde her tehlikeyi bertaraf edeceğimize güveniyoruz.”



ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ (ADD) GENEL MERKEZİ:

“‘Pencere’sinden saçtığı ışıkla ülkemizi, halkımızı aydınlatan yoldaşımız, Cumhuriyet gazetesi başyazarı Sayın İlhan Selçuk’u aramızdan ayrılışının 11. yılında özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aynı yolda yürüyen Cumhuriyet ailesine de saygılarımızı sunuyoruz.”

