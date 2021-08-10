İlk 3 ayda 63 bin 607 olan başvuru, ikinci 3 ayda 62 bin 414 adet oldu

10 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasında yaşanan sorunları çözüme bağlayan önemli kurumlardan olan Sigorta Tahkim Komisyonu, yılın ilk altı ayını çok hareketli tamamladı:

- Komisyonun güncel bültenine göre yılın ikinci 3 ayında toplam başvuru 62 bin 414 adet oldu. Geçen yıl bu sayı 6 bin 795’ti. Ancak salgın önlemleri çerçevesinde nisan ve mayısta başvuru yapılamamıştı. Yılın ilk 3 ayındaki başvuru ise 63 bin 607 adetti. Yine, yılın ikinci 3 ayındaki başvuruların 62 bin 231’i hayatdışı, 183’ü hayat branşında oldu.

- Branş bazında en çok başvuru 59 bin 264 adetle zorunlu trafik sigortasında. Bunu 2 bin 150 ile kasko, 420 adetle motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk sigortası izledi.

SORUN ‘TAZMİNAT’

- Sigortalıların başvurularının ilk nedeni 48 bin 614 adetle “tazminatın ödenmemesi” oldu. Bunu 13 bin 584 adetle “tazminatın eksik ödenmesi” izledi.

- Komisyon, yılın ikinci 3 ayında 45 bin 938 başvuruyu sonuçlandırdı. Bu sayı ilk 3 ayda 36 bin 836 adetti. İkinci 3 aydaki başvuruların 26 bin 308’i “başvuruda belirtilen talebin kabülü” yönünde kararı verildi. Ayrıca 9 bin 694 adedi için “başvuruda belirtilen talebin kısmen kabülü” ve 9 bin 936 adedi için “başvuruda belirtilen talebin reddi”ne karar verildi.

- Bu verilere göre yılın ilk 6 ayında yapılan başvuru sayısı 126 bin 21 adede ulaştı. Bu sayı geçen yılın tümünde 128 bin 878 adetti. Sektör temsilcileri, bu hareketliliği daha çok Anayasa Mahkemesi’nin zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yaptığı mevzuat iptalleri sonrası oluşan “gri alanlara” bağlarken geçen haziranda kabul edilen yasanın başvuruları yeniden dengeye oturtacağını düşünüyor.

‘YANGIN’ DOSYASI BİNE YÜKSELDİ

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, yangın felaketiyle ilgili açıklama yaparak eksperlerin hasar tespit çalışmalarını hızla tamamlamaya çalıştığını duyurdu. Halen konut yerleşim alanları, ticarethaneler, turizm tesisleri, sınai tesisler ve tarımsal üretim alanları için açılan toplam hasar dosyası sayısının yaklaşık bin adet olduğunu belirten dernek, önümüzdeki günlerde hasar dosyası adetlerinde artış yaşanacağını öngördü. Dernek ayrıca yangının daha çok ormanlara yakın köy ve kasabaları etkilediğini, buralardaki sigortalılık durumunun ise düşük olduğuna dikkat çekti.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI YAPANLAR İÇİN POLİÇE

Magdeburger Sigorta’nın, ikinci el araç satışı yapan işletmelere yönelik sigorta ürününü piyasaya sunduğu açıklandı. Magdeburger İkinci El Garanti Sigortası’nı ikinci el araç satışıyla ilgili yetkilendirilmiş işletmeler satın alabiliyor.

Şirket yetkilileri, bu sigorta ile Türkiye’de kayıtlı sekiz yaşından küçük, hususi amaçla kullanılan binek otomobiller ve arazi taşıtlarının teminat altına alındığını, 10 bin TL limitli poliçelerin, aracın satış tarihinden itibaren üç ay ya da beş bin kilometreyi kapsadığını belirtti.

‘SİGORTALILARA KATMA DEĞER SAĞLAMAK ÖNCELİK’

Koru Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ömer Toker, küresel salgının zorlu koşullarına rağmen 2020’yi 643.4 milyon TL prim üretimiyle tamamladıklarını, hayatdışı pazarda en fazla büyüyen 4. şirket olduklarını belirtti.

Toker, bu yılla ilgiliyse şu vurguyu yaptı: “Operasyonel verimlilik ve müşteri odaklı yaklaşım ilkelerimizden ödün vermeden faaliyetlerimizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Tüm paydaşlarımıza ve özellikle sigortalılarımıza katma değer sağlamak, ilkemiz ve birincil önceliğimiz olmaya devam ediyor.”

‘AKTİF BÜYÜKLÜĞÜMÜZ 38.4 MİLYAR TL OLDU’

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, 30 Haziran itibarıyla aktif büyüklüklerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.9 artışla 38.4 milyar lira, öz kaynaklarının 1.4 milyar liraya ulaştığını, ilk altı aylık net kârın ise 252 milyon TL olduğunu açıkladı. Ertürk, “Finansal piyasalarda dalgalanmaların devam ettiği yılın ikinci üç aylık döneminde de istikrarlı büyümemizi sürdürdük” dedi.

Ayrıca bireysel emeklilik katılımcılarının birikimlerinin, kendilerine en uygun fonlarda değerlendirilmesini hedefleyen yapay zekâ destekli robot fon danışmanlığı hizmetleri FonMatik ROBO hakkında da bilgi veren Ertürk, katılımcı sayısının 53 bini aştığını, fon büyüklüğünün 2.4 milyar TL’ye yaklaştığını belirtti.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Generali Grubu’nun, yılın ilk altı ayında küresel brüt yazılan primlerinin yüzde 5.5 artışla 38 milyar Avro’ya ulaştığı açıklandı. Üst Yönetici Philippe Donnet, 72 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini belirtti.

- Quick Sigorta sponsorluğundaki Heybeliada Su Sporları Kulübü Yelken Takımı’nın, Sportsboat Trofesi 4. ayak HSSK/Quick Sigorta Kupası Yarışları’nda bir kez daha şampiyon olduğu açıklandı.

- Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, BES pazarının büyümesi açısından acentelerin önemine dikkat çekerek “Onların alternatif gelir modelleriyle desteklenmesi fon büyüklüğünü artırır” dedi.

- Ankara Sigorta, “Yangınların sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi adına vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için buradayız. Sebebi yangın olan tüm hasarlar önceliğimizdir” açıklaması yaptı.

- GRI Sigorta Genel Müdürlüğü’nde, şirket yönetimi ve çalışanlar tarafından bağışlanan kitaplarla açılan kütüphaneden hem çalışanlar hem acentelerin ücretsiz yararlanabildiği açıklandı.