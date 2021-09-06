Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Son 24 saatte, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi. 29 bin 327 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 271 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız” dedi.
Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız. pic.twitter.com/cAaQBCwf32— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 6, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 80.47, ikinci doz ortalaması yüzde 62.23, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 97 milyon 981 bin 595 oldu.
Türkiye'nin 6 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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