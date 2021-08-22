İlker Başbuğ’dan emekli generallerin tutuklanmasına sert tepki

22 Ağustos 2021 Pazar, 09:49

Yargıtay’ın onamasıyla 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 isim için başlayan infaz süreciyle birlikte aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösteren emekli orgeneral İlker Başbuğ, “Adil olmayan bir yargılama sonunda on dört emekli komutanın cezaevlerine konulması vicdanlı insanların yüreklerini bir kez daha yaralamıştır” ifadelerini kullandı.