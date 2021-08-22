İlker Başbuğ’dan emekli generallerin tutuklanmasına sert tepki

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 28 Şubat davası kapsamında ceza alan 14 emekli generalin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2021 Pazar, 09:49
İlker Başbuğ’dan emekli generallerin tutuklanmasına sert tepki
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Yargıtay’ın onamasıyla 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 isim için başlayan infaz süreciyle birlikte aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösteren emekli orgeneral İlker Başbuğ, “Adil olmayan bir yargılama sonunda on dört emekli komutanın cezaevlerine konulması vicdanlı insanların yüreklerini bir kez daha yaralamıştır” ifadelerini kullandı.


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