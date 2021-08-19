Son dakika: 28 Şubat davasında karar verildi
28 Şubat davasında cezası onanan 11 isim hakkında yakalama kararı çıkacak.
28 Şubat davasında cezalar kesinleşti. Cezası onanan 11 isim hakkında yakalama kararı çıkacak. Savcılık sanık avukatlarının infaz erteleme talebini reddetti.
NE OLMUŞTU?
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti. Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu sanıkların yakalanma kararı infaz için savcılığa gönderilmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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