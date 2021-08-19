28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülecek!

19 Ağustos 2021 Perşembe, 16:46

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesince, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Ayrıca, TSK'de yıllarca hizmet eden Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında mahkemece verilen 13 Nisan 2018 tarihli karar ve bu karara ilişkin kesinleşme şerhleri Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na iletildi.

Yazıda, "Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31'inci maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur" denildi.

Söz konusu maddeler kapsamında generallerin rütbelerinin alınarak, TSK ile ilişiklerinin kesileceği belirtildi.

GÖZALTILAR BAŞLADI

Gazeteci Müyesser Yıldız, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 generalin alınmasına başlandığını söyledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yıldız, "İlk olarak Ankara'da olan Erol Özkasnak ve Yıldırım Türker, sivil polisler tarafından evlerinden alındı." dedi.

"BU KARARDAN UTANACAKSINIZ"

Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabı üzerinden kararla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kararı eleştiren Ersöz, "Ne Balyoz Davası’nda ne de 28 Şubat Davası’nda yaşanan hukuksuzluklara boyun eğdi Çetin Doğan. Sağlık sorunlarına karşın infaza yönelik yakalama kararının gereği için de Bodrum Adliyesi’nde şuan. Birileri gibi kaçmadı, göçmedi! Bu karardan ileride biz değil, sizler utanacaksınız! 84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi’nda yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak." ifadelerini kullandı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli general Çetin Doğan, Bodrum Adliyesine geldi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden korumaları eşliğinde çıkan Doğan, Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum Adliyesine gitti. Doğan'ın korumaları eşliğinde adliyenin ön kapısından giriş yaptığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti. Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu sanıkların yakalanma kararı infaz için savcılığa gönderilmişti.