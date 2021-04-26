İlker Şentürk: "Türkiye'de iyi hentbol oynandığını göstermek istiyoruz"

26 Nisan 2021 Pazartesi, 10:41

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Eskişehir'de 27 Nisan'da Slovenya ve 29 Nisan'da Hollanda ile, 2 Mayıs'ta ise deplasmanda Slovenya ile karşılaşacak.

Başantrenör İlker Şentürk, hazırlıkları sürdürdükleri Porsuk Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, takım seçmelerinin ardından kamp için Eskişehir'e geldiklerini ve maçlara iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Yürüttükleri çalışmaların uyguladıkları plana göre gittiğini belirten Şentürk, şöyle devam etti:

"Kadroya giremeyen, diğer kadrodan 4-5 sakat oyuncumuz vardı, onların yerine diğer arkadaşlarımızı monte ettik. Takımımızda tamız, 16 kişiyiz. Çıkacağız, arkadaşlarımız da ellerine gelen şansı iyi kullanırlarsa iyi mücadele etmek istiyoruz. Slovenya iyi bir ekip, Avrupa'da adı olan bir ekip. Hollanda ile orada özellikle iyi oynamıştık, son saniyede maçı vermiştik. İyi bir şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. İyi mücadele etmek istiyoruz, Türkiye'de iyi hentbol oynandığını göstermek istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincinde. İnşallah üçü de iyi maç olacak."

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

Şentürk, 27 Nisan'daki müsabakanın daha önce yapılması gerektiğini ancak rakipteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

Erteleme öncesi kadrodan bazı eksiklerinin olduğunu aktaran Şentürk, "Ocakta oynasaydık, ilk kadroda oynayan 5 oyuncumuzun 3'ü ameliyat oldu, 2'si sakat. Belki onlar bizimle olacaktı ama yine de 16 kişiyiz. Arkadaşlarımız çıkacak oynayacaklar. Şu an lig devam ediyor, oyuncularımız ligde oynuyorlar. Herkes elinden geleni yapacak. Milli görev, bayrağımız için oynuyoruz. Önemli olan ülkeyi iyi temsil edebilmek." diye konuştu.

"OTELDEN ÇIKMIYORUZ, KENDİMİZE DİKKAT EDİYORUZ"

İlker Şentürk, kampta alınan salgın tedbirlerine de değindi.

Kampa, test yaptırarak başladıklarını dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

"Otelden hiç çıkmıyoruz, kimse ile temas etmiyoruz. Biz bizeyiz, hep beraber oturuyoruz, yemeklerimize hep beraber iniyoruz, hep bir aradayız. Mümkün olduğu kadar üst düzeyde kendimizi korumaya çalışıyoruz ama hastalık bu, bilinmiyor nereden ne olacağı. Bugünkü testlerimizin de temiz çıkacağını umuyorum. Cuma günü Slovenya maçı için bir testimiz daha olacak. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız. Herkes kendine dikkat ediyor şu anda."