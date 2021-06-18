İlkokul öğrencisi Macron'a sordu: 'Yediğin tokat nasıldı?'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Somme bölgesindeki bir ilkokulu ziyaret ederken bir çocuk tarafından 'Yediğin tokat nasıldı?' sorusu yöneltildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2021 Cuma, 14:13
İlkokul öğrencisi Macron'a sordu: 'Yediğin tokat nasıldı?'
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Macron'un Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Drome bölgesinde bir katıldığı bir etkinlik sırasında bir kişi  tarafından tokatlı saldırıya uğramıştı. Somme bölgesindeki Poix kasabasında bulunan bir ilkokulu ziyaret eden Macron, çocuklarla sohbet etti. 

Bu sırada el kaldırarak söz alan bir çocuk Macron'a seslenerek 'Yediğin tokat nasıldı?' diye sordu. 

Çocuğun sorusuna gülümseyerek yanıt veren Fransız lider, "Hoş değildi. İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa, birbirinize asla bunu yapmamalısınız. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı" ifadelerini kullandı. 

Macron’a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan Damien Tarel isimli kişi, 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 

-Sputnik 


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