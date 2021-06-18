İlkokul öğrencisi Macron'a sordu: 'Yediğin tokat nasıldı?'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Somme bölgesindeki bir ilkokulu ziyaret ederken bir çocuk tarafından 'Yediğin tokat nasıldı?' sorusu yöneltildi.
Macron'un Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Drome bölgesinde bir katıldığı bir etkinlik sırasında bir kişi tarafından tokatlı saldırıya uğramıştı. Somme bölgesindeki Poix kasabasında bulunan bir ilkokulu ziyaret eden Macron, çocuklarla sohbet etti.
Bu sırada el kaldırarak söz alan bir çocuk Macron'a seslenerek 'Yediğin tokat nasıldı?' diye sordu.
Çocuğun sorusuna gülümseyerek yanıt veren Fransız lider, "Hoş değildi. İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa, birbirinize asla bunu yapmamalısınız. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı" ifadelerini kullandı.
Macron’a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan Damien Tarel isimli kişi, 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
-Sputnik
Video Haberler
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- HDP'ye yapılan saldırı üzerine sert sözler
- THY'den yeni 'ikram' kararı
- Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama
- Terim evine iki dev heykel yaptırdı
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Ekonomiyi eleştiren Erdoğan’ın köylüsü gözaltına alındı