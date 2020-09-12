İmam hatip nesli olarak, bize düşmanlık edenlere cevabımızı hep başarılarımızla verdik

12 Eylül 2020 Cumartesi, 11:59

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar Erol Mütercimler'in bir TV kanalında imam hatipler hakkında sarf ettiği sözler tartışılmaya devam edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Mütercimler'in açıklamalarına göndermede bulundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderen Erdoğan, "Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır" dedi.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz, kuruluşundan itibaren eline geçen her fırsatta bu okullara destek olmuş, imam hatipleri adeta küllerinden yeniden inşa etmiştir. Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır.

Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmeye çalışanlara inat, vatanımız için, ezanımız için, bağrından çıktığımız aziz milletimiz için çalıştık. Edebin edepsizlik içinde kaybolmasına müsaade etmediğimiz gibi ahlakın ahlaksızlık içinde boğulmasına rıza göstermedik. Vakarımızdan, onurumuzdan, bizi biz yapan kadim değerlerimizden taviz vermeden mücadelemizi bugünlere kadar getirdik. İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondaki katılımcılara hitaben mesajında, "Sizlerden, son nefesinize kadar 'imam hatipli' payesini iftiharla taşımanızı, bu asil payeye asla halel getirmemenizi bekliyorum. Sizlerden zorluklar karşısında yılmamanızı, karamsarlığa düşmemenizi, içinizdeki cevheri söndürmeye çalışanlara prim vermemenizi istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Rabb'im bizleri şehitlerimizin mübarek yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.