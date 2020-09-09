İmam Hatip tartışmasına Fatih Portakal da katıldı

09 Eylül 2020 Çarşamba, 15:44

Fox TV haber spikerliğini bırakmasıyla son dönemde çokça konuşulan ve eleştirilen gazeteci Fatih Portakal, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler'in imam hatip liselerine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Mütercimler, "İmam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullanış, bu sözleri tepki çekmişti.

Portakal, "Hiç yakışmadı kendisine. Böyle bir genellemeyi nasıl yapabilir insan? Bu gibi durumlar okuduğu okulla degil, karakterle, tiniyetle alakali bir durum. Yazık. Bu ulkede rövanşlar, önyargılı bakışlar hiç bitmeyecek gibi.." dedi.

Erol Mütercimler kullandığı ifadenin bağlamından koparıldığını belirterek özür dilemiş, "O yayınlanmış bölümü dinleyip kalbi kırılan, üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" açıklamasında bulunmuştu.