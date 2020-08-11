İmam hatipliler bile İmam hatiplere karşı

11 Ağustos 2020 Salı, 07:41

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 milyon 472 bin 88 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuç raporunu yayımladı. Rapora göre, ilk sırada fen lisesini tercih eden öğrencilerin oranı yüzde 46,7 oldu. İlk tercihini imam hatip lisesinden yana kullanan öğrencilerin oranı ise yüzde 11,1.

AKADEMİK BAŞARI DÜŞÜK

Rapora göre, öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalaması derslere göre şu şekilde, oldu:

- Türkçe: 20 soruda 10 doğru

- İnkılap tarihi ve Atatürkçülük: 10 soruda 5 doğru

- Matematik: 20 soruda 4,89 doğru

- Fen Bilimleri: 20 soruda 10,21 doğru

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, yabancı dil testinde ise doğru cevap sayısı 0-4 arasında değişen öğrencilerin oranının yüzde 67 olduğu bildirildi. Öğrencilerin yüzde 56’sının sınav puan aralığı 200-299 arasında değişti. Merkezi Sınav Puanı ile yerleşen öğrencilerin cinsiyetlerine bakıldığında kız öğrencilerin tüm alanlarda erkeklerden daha başarı olduğu görüldü.

BİRİNCİ TERCİH FEN LİSESİ

İlk üç sırada en çok tercih edilen okul türü Anadolu liseleri oldu. Birinci tercihlere en çok yazılan okul türü yüzde 46,7 ile fen liseleri oldu. Fen lisesinden sonra en fazla sırası ile Anadolu, Anadolu imam hatip ve meslek liseleri tercih edildi.

FEN VE ANADOLU LİSELERİ DOLDU

Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yalnızca yüzde 50,61’inin imam hatip ortaokulu mezunlarından oluştuğu kaydedildi. Sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinin kontenjanları tamamen doldu.

Özel ortaokul mezunlarının tamamına yakını Anadolu liseleri, fen liseleri ya da sosyal bilimler liselerine yerleşirken, özel okuldan mezun olup da imam hatip lisesini tercih eden öğrenci sayısının yok denecek kadar az olduğu ifade edildi.

EBEVEYNLER BAŞARIYI ETKİLEDİ

Ebeveyni üniversite mezunu olan öğrencilerin sınav puan ortalaması 374 olurken ilkokul mezunu olanların sınav puan ortalaması 267 olarak hesaplandı.

BAŞARISIZLIK GİZLENİYOR

Raporun, sınava katılan tüm öğrencilerin değil, yalnızca yerleşen öğrencilerin verileri doğrultusunda hazırlandığına dikkat çeken Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, “Akademik başarısızlığı ve sınavın ölçme aracı olarak kullanılmasından doğan sonuçları gizlemek için hazırlanmış bir rapor” dedi. Bozdoğan, öğrencilerin büyük oranda fen ve Anadolu liselerini tercih ettiğini ifade ederek, “Öğrencilerin tercihleri dikkate alınırsa fen ve Anadolu liselerinde kontenjanların artırılması gerekiyor. İlk 3 tercihine fen ve Anadolu yazanların oranı yüksek ama fen liselerinde yalnızca yüzde 35 kontenjan artırımı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

YOKSUL ÖĞRENCİLER İMAM HATİBE

Özel ortaokullardan mezun olanların doğrudan akademik liselere yöneldiğinin altını çizen Bozdoğan, şunları söyledi:

“İmam hatip ve meslek liseleri, genel olarak yoksul ailelerin çocuklarının tercih ettiği okul türleri olarak karşımıza çıkıyor. Öğrencilerin yüzde 81’inin ilk üç tercihine yerleşmesinin de esasında duyurulduğu gibi olumlu bir gelişmeye işaret etmiyor. Birçok il ve ilçede kayıt alanlarının daraltılması nedeniyle öğrencilerin tercih edebileceği okul türü o kadar azaldı ki öğrencilerin mecbur kalarak yazdıkları okula girmeye hak kazandı. İlk 3 tercihine yerleşme oranının yüzde 91 olması arz ve talep dengesinin gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Öğrencinin evine yakın okul en doğru okuldur ancak öğrencilerin tercih hakkının kısıtlanmaması ve okullar arası farklılıkların giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”