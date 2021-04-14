İmamoğlu: Benim evimde şu anda herkes Covidli

14 Nisan 2021 Çarşamba, 16:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşünü gerçekleştirdi. Test sürüşü sırasında İmamoğlu'na, İstanbul'a ziyarete gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi eşlik etti.





Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, devam eden çalışmalar ile ilgili İmamoğlu'na bilgi verdi. Daha sonra İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ŞU ANDA NE YAZIK Kİ GÖRÜŞMÜYORUZ'

Koronavirüs salgını ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, tedbirlerin alınmasında geç kalındığını söyleyerek, "Korona tedbirleriyle ilgili, bulunduğum bütün ortamlarda, mülki amirimizin, bakanımızın olduğu bütün ortamlarda şunu hep söyledim: Aklın ve bilimin sesi, bize hep doğru yolu gösterir. Ne yazık ki birçok hamlede geç kalıyoruz. Şu anda da yaşanan buna benzer bir durum. Hastalığın ne denli arttığını hepimiz biliyoruz. Benim evimde şu anda herkes Kovidli neticede" ifadesini kullandı.

Temaslı ve sokakta olması ile ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Ben, onlardan ayrıyım şu anda. Biz, yaklaşık 15 gündür tedbirliyiz. Kızımın öğretmeniyle başlayan bir süreç vardı; kızımla başlayan, eşimle devam eden. Ben de 3 günde bir test oldum. Negatif olduğu için zaten cenazeye gittim. Cenazeden bir gün önce de test oldum. Allah'a şükür ben iyiyim. Demek ki ben iyi tedbir almışım. Şu anda ne yazık ki görüşmüyoruz. Eşim, cenazeye de gelemedi. Çok üzüldü. İyiye gidiyorlar. Hepsi çok iyiler. Kızım zaten çok hızlı atlattı. Hiçbir şey yaşamadı diyebilirim. Kaynağı kızım oldu ama hiçbir şey yaşamadı. Allah şifa versin. Hastaneler dolu. Çok hasta var" diye konuştu.