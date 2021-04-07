Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:43





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin tarafından yeni hizmet binasında ağırlanan İmamoğlu, parti yöneticileriyle de bir araya geldi.

ŞAHİN: İBB İÇİN 26 KURUL BAŞKANI BELİRLEDİK

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Şahin, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, çözüm odaklı siyaset anlayışıyla yola çıkan bir parti olduklarını söyledi.

Şahin, “İstanbul’da yeni bir model geliştirdik. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum sizinle. Şu anda İBB’de 26 tane komisyon var. Bu 26 komisyonun karşılığı 26 tane kurul başkanı belirledik. İBB’yi yakından takip edeceğiz. Yeri geldiğinde eksiklerini ortaya koyacağız. Daha çok İstanbul için çözüm önerilerini sunacak, bu anlamda size de büyük katkıları olacak bir meclis oluşturduk. Bunu da kamuoyuyla önümüzdeki hafta paylaşacağız” dedi.

İMAMOĞLU’NA KANAL İSTANBUL MEKTUBU

Kanal İstanbul ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını aktaran Şahin, İstanbul’da faaliyette olan tüm siyasi parti temsilcilerine ulaştırmak üzere bir mektup hazırladıklarını dile getirdi. Şahin, hazırladıkları Kanal İstanbul mektubunu, İmamoğlu’na da verdi.

Amaçlarının Kanal İstanbul’un kamuoyunda uzmanlar nezdinde tartışılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Şahin, “Son aşamada kesinlikle bu konunun İstanbul’a halk oylamasıyla sorulması gerektiğine inanıyoruz. Bütün İstanbul’u yöneten yöneticilerimize, İstanbul’un geleceğine, siyasi reflekslerden uzak bir şekilde sahip çıkalım mesajı içeren bir mektup” diye konuştu.

İMAMOĞLU: TEK BAŞINA KARAR MEKANİZMASI, YANLIŞ İÇİNDE BOĞULUR

Göreve başladığı günden itibaren, İstanbul’daki tüm siyasi parti başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdiğini söyleyen İmamoğlu ise “Bu anlayışla, siyasi partilerin tümden önemli bir dinamik olduğunu, bu kavramla da her yöneticinin eşit mesafede siyasi mekanizmalardan faydalanması gerektiğine, buna dönük zemini hazırlaması gerektiğine inanan bir belediye başkanıyım” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının kentin 16 milyon ferdinin deneyimlerinden yararlanmak olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul’da, tek başına bir karar ve idare mekanizmasını kuran kim olursa olsun, ancak ve ancak yanlışların içine boğulur. Ama siz, eğer İstanbul’da insanları içine katan ve onların fikrine hürmet eden ve bir ortak akılla süreç tanımlayan bir yöneticiyseniz de an az hatayla, en yüksek doğrularla bu kenti yönetirsiniz. Yürüdüğümüz yol, bu yoldur” dedi.

'KOMİSYON KURMA FİKRİ KATKI SUBAR'

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın İBB’yi yakından takip edecek komisyon kurma fikrini olumlu bulduğunu dile getiren İmamoğlu, “Sürece, böylesi bir akademik ve profesyonelce bakış, bir siyasi partinin çalışma biçimi açısından, bize katkı sunan bir bakıştır. Bu anlamda emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunmak isterim” şeklinde konuştu.

'TANIMI NET: BETON KANAL'

Kanal İstanbul için “Bu konudaki fikrimiz nettir; büyük bir tehdittir” diyen Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“Tanımı bizde nettir: Bu bir, Beton Kanal’dır. Başka hiçbir şey ifade etmez. Bedeli çok ağırdır. Ülkemizin kurumlarının da içinde bulunduğu tanıtım reklamlarında, ‘65 milyar dolarlık yatırım’ diye tanıttıkları bu projenin bedeli maddi olarak ağırdır. Ama manevi olarak bedelinin inanın tarifi ve tamiratı yoktur. Onun için, mutlaka ve mutlaka engellenmelidir. Bu konuda tümden büyük bir mücadele içinde olacağız.”

Türkiye'nin ekonomik sorunlar ve işsizlik gibi problemlerle boğuştuğunu belirten İmamoğlu, böylesi bir proje için, “İnadına yapacağız demenin toplum tarafından psikolojik olarak sorgulanması gerektiğini” söyledi.

“Daha da ileri gideyim” diyen İmamoğlu, “İstanbul’da, hepimizin hayatını tehdit eden bir deprem sürecini çözüme kavuşturmak varken, bu şehri teslim aldığımızda -ki 8’ini de harekete geçirdik- 8 tane durmuş metro hattı varken, buraya 1 kuruş ayıramayan ve duran hatları 2 sene boyunca izleyen bir yönetim varken, ulaşımdan depreme bir çok sorununun çözümü varken, bu şehrin 65 milyar dolarlık bir yatırımla, ‘Kanalı inadına yapacağım’ deme anlayışını hep birlikte sorgulamalıyız” ifadelerini kullandı.