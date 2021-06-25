İmamoğlu ile Koç Fenerbahçe Vapuru için protokol imzaladı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Fenerbahçe Vapuru'nun bakımı için protokol imzaladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl sonra Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını bir kez daha yapacak. Bakım Haliç Tersanesi'nde gerçekleştirecek.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fenerbahçe Vapuru'nu, Haliç Tersanesi'nde, 10 yıl sonra yeniden bakıma alacak. Vapur, bu kapsamda, 28 Haziran 2021'de Haliç Tersanesi'ne getirilecek. Havuza alınacak vapurun ihtiyaçları belirlendikten sonra; su altı sac değişimi, boyama, pervane sökümü, güverte ve taraça zemin ağaçlarının bakımı, küpeşte değişimi ile genel bakım-onarım işlemleri gerçekleştirilecek.
İmamoğlu, Twitter'dan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
FENERBAHÇE VAPURU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 22 Aralık 2008'de hizmetinden çekilen 1952 üretimi "Fenerbahçe Vapuru"nu, imzalanan işbirliği protokolü ile Hasköy'deki Rahmi M. Koç Müzesi'ne devretmişti.Bu süreçte vapurun tüm bakım ve onarımlarını İBB üstlenmişti. "Müze vapur" olarak hizmet veren tarihi vapurun son bakım-onarım işlemi, 2011 yılında, Haliç Tersanesi'nde yapılmıştı.
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