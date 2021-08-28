İmamoğlu: Koşa koşa Tunceli’nin her ihtiyacını gidermeye istanbul halkı olarak hazırız

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 23:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da Hacı Bektaş-ı Veli etkinliğinde konuştu.

İmamoğlu, “Yapılacak tespitler üzerine Sayın Genel Başkanım bize hangi talimatınızı verirseniz koşa koşa Tunceli’nin her ihtiyacını gidermeye İstanbul halkı olarak hazırız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli Festivali’nde konuştu.

İmamoğlu şunları söyledi:

“Saygıdeğer genel başkanım, çok değerli siyasi partilerin temsilcileri; bugünün oluşmasında büyük emeği geçen Alevi kurumlarımız, cemevlerimiz ve bu kurumların kıymetli temsilcileri, başkanları, milletvekillerimiz ve özellikle bu akşam bizi yalnız bırakmayan İstanbullu hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili dostlar, canlar hepinizi gönülden merhaba diyorum. Hepiniz hoş geldiniz.

Kerameti taç da değil başta görenlerin, dostu yaralandığı için gönlü hoş olmayanların; incinse de incitmeyenlerin bu büyük buluşmasında hep birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Ne güzel bir arada olmak, ne güzel bir olmak, iri olmak, diri olmak. Hoş geldiniz.

Bildiğiniz gibi bugün, buluşmamızın önemli bir sebebi de var. UNESCO, bu yılı Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü, Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıl dönümü başlıklarıyla tüm dünyaya ilan etti. Biz de bu vesileyle, Serçeşme Meydanı’nda, İstanbul’un bu boyuttaki ilk Hacı Bektaş-ı Veli buluşmasını gerçekleştirmenin sevincini, onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün, ikinci günümüz. Üç gün boyunca burada can cana, gönül gönüle olacağız. Onun temsil ettiği değerleri yeniden hatırlayacak, insan doğa, canlı, sevgisini farklılıklarıyla kucaklayan hoş görüsünü hep birlikte bir arada yad edeceğiz. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle bir arada yad edeceğiz."

'BU MİRASA SAHİP ÇIKMANIN YOLU İSE EN BAŞTA HALKA HİZMET ETMEKTEN GEÇER'

"Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin Horasan’dan Anadolu’ya gelip bu toprakları sarmaladığı tarihten bu yana tam 781 yıl geçti. Tam 781 yıldır barışa, bilime, hakikate ve canlı, cansız tüm varlıklara hürmet eden eşsiz inancıyla insanlığa ışık olmaya devam ediyor. Ne kadar şanslıyız, Hacı Bektaş, sonsuz bir kaynaktır. Bir serçeşmedir. Yüz yıllar sonra bile onun gönül pınarından hala besleniyoruz. Yüz yıllar geçse de beslenmeye devam edeceğiz. Bu pınar; yolunun geçtiği, suyunun değdiği, damlasının düştüğü ne varsa can veriyor.

Bugün; Hacı Bektaş’ın birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarına, insanlık olarak büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu açıdan; UNESCO’nun 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran’ı Anma Yılı kabul etmesi insanlık adına çok değerli bir adımdır. Hiçbir ayrımcılık yapmadan tüm insanlığa aynı nazarda, bütün insanlığa aynı şekilde bakmanın hoş görüsünü ve erdemini taşıyan bu eşsiz mirasa ilgiyle, sevgiyle ve sonsuz cesaretle sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu mirasa sahip çıkmanın yolu ise en başta halka hizmet etmekten geçer. Bu aşkla Serçeşme yurdu, Hacı Bektaş ilçesine çok değerli genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatlarıyla bu güzel ilçeye iki yıl boyunca ilçemizin belediye başkanıyla birlikte hizmet etmek bizlere de nasip oldu. İlçemizin birçok ihtiyacına İstanbul’un gönlü zengin insanlarıyla birlikte katkı sunmanın büyük gururunu yaşıyorum. Var olan büyük bir eksikliği hep birlikte kapattık. Bu kutsal mekânın bütün ihtiyaçlarına her noktasına değmenin, değinmenin ve eksikliklerini gidermenin gururunu yaşıyoruz. Biz bu hizmetleri, Hacı Bektaş’ın düşüncesine inancına, felsefesine dolayısıyla da insanlığa yapılan hizmetler olarak görüyoruz. Bu manada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Bundan sonra da Hacı Bektaş’a el birliğiyle, gönül birliğiyle nice güzel hizmetlerin sürdürüleceğini de tüm kalbimle inanıyorum."

'TUNCELİ’NİN HER İHTİYACINI GİDERMEYE İSTANBUL HALKI OLARAK HAZIRIZ'

"Bugün, şunu da ifade etmek isterim. Türkiye’mizin neresinde ihtiyaç varsa oraya koşuyoruz. Ne yazık ki birkaç gündür de Tunceli’de dağlarımız yanıyor, ormanlarımız yanıyor. Bir an önce müdahale edilmesini bekliyoruz. Değerli Genel Başkanımızın, bize diğer noktalarda da verdiği talimatları bildiğimiz üzere, burada da oluşacak ihtiyaçlara göre, ki o güzelliği yaşadım, Munzur’u biliyorum, Tunceli’yi biliyorum, o güzel dağlarını biliyorum; yapılacak tespitler üzerine Sayın Genel Başkanım bize hangi talimatınızı verirseniz koşa koşa Tunceli’nin her ihtiyacını gidermeye İstanbul halkı olarak hazırız.

Bize bugün; hem ülkemizde, hem şehrimizde hem dünyada Hacı Bektaş’ın ruhu, düşüncesi yeter.

Umarım, doğup geldiği Horasan’dan buraya doğru olan bütün ülkelerdeki Afganistan başta olmak üzere bütün ülkelerdeki çatışmanın, kavganın, savaşın son bulduğu günleri Hacı Bektaş’ın o doğduğu güzel topraklara yakışan günleri hep birlikte görürüz. Bundan böyle de bizler, Hacı Bektaş’ın yolunda ne arasak önce kendimizde aramaya ve şu öğüdüne daima kulak vermeye devam edeceğiz: Sevgi, muhabbet kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda; hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda, arslanlar ile ceylanlar dosttur kucağımızda.”