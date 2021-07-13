İmamoğlu: Olimpiyat Oyunları'na talibiz

13 Temmuz 2021 Salı, 15:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “I·stanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı” tanıtım toplantısında, kentin Olimpiyat adaylığı irade beyanını açıkladı. Sarıyer Maslak’taki Volkswagen Arena’da gerçekleştirilen irade beyanı açıklama toplantısına; siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, İBB bürokratları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kocaömer, sporcular ve spor dünyasının birçok tanınmış ismi katıldı.

'OLİMPİZM, BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM HAREKETİDİR'

Pandemi döneminin, insanların spora bakışında ve spor yapışında değişikliklere neden olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, kendilerinin bu yeni düzene ayak uydurmak adına çalışmalar yaptıklarını kaydetti. “İstanbul’umuzda sürdürülebilir spor kültürünü yerleştirmek, şehrimizi bir spor kentine dönüştürebilmek adına en uygun modeli bulmak için hazırlıklarımızı tamamlama aşamasına getirdik” diyen İmamoğlu, bu yolda ilham kaynaklarının Mustafa Kemal Atatürk ile onun çağdaşı, modern Olimpiyat Oyunları’nın kurucusu Baron Pierre De Coubertin olduğunu belirtti. Her iki liderin de spor ile düşünsellik arasında felsefi bir bağ kurduğunu aktaran İmamoğlu, “Bugün burada, kentimiz adına başlattığımız yeni dönemi, ‘Spor Kültürü Hareketi’ veya kısaca ‘Olimpizm Hareketi’ olarak tanımlayabiliriz. Olimpizm hareketi, özünde ve odağında insan olan, nihai hedefi kentliler için yaşam kalitesi yaratmak olan bir büyük dönüşüm harekettir” diye konuştu.

'OLİMPİYAT OYUNLARINI İSTANBUL’A İSTİYORUZ'

İBB’nin tüm yetkili kurullarının ve iştiraklerinin ortak bir çalışma örneği sergileyerek sürece katkı verdiğini belirten İmamoğlu, “Geçtiğimiz hafta sonunda düzenlediğimiz çalıştayımızda, ülkemizin önemli spor uzmanlarını bir araya getirdik. Bundan sonra da benzeri çalışmaları sürdürerek, ‘Spor Master Planımızı’ bitireceğiz ve İstanbul için spor politikalarını tanımlayacağız. Hazırlıklarımızı çeşitli araştırmalarla zenginleştiriyoruz. Tüm ekiplerimizle, 7 aşamalı bir plan dahilinde, senkronize bir şekilde ilerliyoruz. İstanbul'da spor yapmayan insan kalmaması için harekete geçiyoruz. Önce 16 milyonu, ardından da 84 milyonu spora çağırıyoruz. Sporun eşsiz olumlu etkilerini İstanbulluların tamamına yaşatmak, tüm Türkiye’ye spor konusunda öncülük etmek için, İstanbul’un dünya spor haritasında hak ettiği yere ulaşması için, biz de en büyük hedefe odaklanıyoruz. Bu konudaki irademizi ortaya koyuyoruz. Tüm İstanbul halkı adına, Türkiye adına, Olimpiyat Oyunlarını ve Paralimpik Oyunları’nı İstanbul’a istiyoruz” dedi.

'ORTAK ÇALIŞMA' ÇAĞRISI

İlk hedeflerini; “2036 Olimpiyat Oyunları” ve “Paralimpik Oyunları” olarak belirlediklerini aktaran İmamoğlu, “Devletimize, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’ne ve ilgili tüm kurumlara, aynı hedef etrafında odaklanmak için iş birliği yapma çağrısında bulunuyoruz. Hep birlikte başaracağız” dedi. Türkiye’de ‘olimpiyat’ denince ilk akla gelen isimlerden merhum Sinan Erdem’in, “Olimpiyatlar taşla, tuğlayla değil, insanla yapılır” ifadelerini kullandı.