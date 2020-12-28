İmamoğlu: İBB'de asgari ücret net 3100 TL olacak
İBB Başkanı İmamoğlu, İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücretin net 3100 TL olacağını duyurdu. İmamoğlu'nun ardından CHP'li İzmir ve Edirne Belediye Başkanları da asgari ücret kararlarına imza attı. Asgari ücret bugün net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı.
2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret 2 bin 825 lira olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeye bağlı kuruluşlarda asgari ücretin 3100 TL olacağını belirtti.
İmamoğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz." ifadelerine yer verdi.
İZMİR DE KATILDI
İmamoğlu'nun ardından bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den geldi.
"Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun."
EDİRNE: 3200 TL
Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Gürkan da açıklamada bulunarak en düşük ücreti 3200 TL olarak belirlediklerini açıkladı:
"Edirne Belediyesi olarak 1 Ocak 2021’den itibaren işçi kardeşlerimize asgari (en düşük) ücret 3.200 TL+ 2 bayram ikramiyesi+1 Mayıs ikramiyesi+2 tane 10’ar günlük ikramiye ve fazla mesai ücreti vereceğiz."
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yeni yılla birlikte belediyede en düşük maaşın 3 bin 100 lira olacağını duyurmuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise "3350 TL'den az olmayacak" demişti.
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