İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul’un en büyük felaketi olacak

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, güne 2 etkinlikle başladı. İmamoğlu, ilk olarak kent içinde faaliyet gösteren 4 farklı metro ve metrobüs hattı ile entegre olacak Ataköy-İkitelli Metrosu’nun, “TBM Kazı Tamamlama Töreni”ne katıldı. Hattın, Halkalı’daki şantiyesinde gerçekleştirilen törende İmamoğlu’na; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti.

İmamoğlu, göreve geldikleri günden bu yana, önceki yönetim tarafından durdurulan metro hatlarının yeniden başlatılması konusuna yoğunlaştıklarını vurguladı. Şu ana kadar 8 hattı çalışır duruma getirdiklerini hatırlatan İmamoğlu, söz konusu şantiyelerle ilgili finansal ve teknik bilgiler paylaştı. Her metro çalışmasından heyecan duyduğunu belirten İmamoğlu, “Zira çağdaş bir kentin ulaşımla ilgili en kıymetli değeri metro. Kaldı ki 16 milyonluk bir şehir için zaten olmazsa olmaz. Bu manada çok çok önemsiyoruz” dedi.

“İKİTELLİ-ATAKÖY ARASI 23 DAKİKAYA İNECEK”

İmamoğlu, İkitelli-Ataköy Metro Hattı ile ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Mart 2019’da sorunlu olan bazı bölgelerde, zemin problemleri sebebi ile yapım çalışmaları durmuştu. Teknik sorunlar çözülerek, temmuz ayından itibaren yapım çalışmaları hızlandırıldı. Hat boyunca toplam 4 adet TBM çalıştı. Yoğun yerleşim birimlerinin altından geçen 2 TBM, Çobançeşme-Kuyumcukent İstasyonu – Halkalı Caddesi İstasyonu arasındaki ana hat tüneli kazısı da bitirildi. 13,5 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu hattın yapımı, bugün itibariyle yüzde 61 oranında tamamlandı. İstanbullar, belirli noktalarda metroları bir an önce kullanabilsin diye kısmi açılışlar yapmak istiyoruz. Bu hatta da elektromekanik işlerin ardından, hattın 2021 yılının ilk çeyreğinde İkitelli Sanayi İstasyonu - Bahariye İstasyonu arasını işletmeye açmayı hedefliyoruz. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise projenin tamamı devreye alınarak İkitelli bölgesinde, şu an faaliyet gösteren 4 farklı raylı sistem Marmaray ile bağlanacak. Metronun tamamı hizmete açıldığında, saatte çift yönde 72 bin yolcu taşıyacak. Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ilçelerinden geçen hat ile İkitelli-Ataköy arası 23 dakikaya inecek. Bütün bu yatırımlarla, raylı sistemin toplu ulaşımdaki payını yüzde 20,5’ten, ilk etapta yüzde 30’a yükselteceğiz. Bu da İstanbul adına çok kıymetli.”

“İHALE VAR; PROJE YOK!”

Göreve geldiklerinde, raylı sistemlerde çok ciddi finansman sıkıntısı ve teknik sorunlar tespit ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Metrolarımız için yurt dışı kredi arayışları olumlu sonuç verince, çalışmaları olabildiğince hızlandırıyoruz. Raylı sistemlerde çabalarımız bu 8 hatla sınırlı değil. İstanbul’un geleceğinde başka raylı sistem ihtiyaçlarımız da var. Örneğin, Beylikdüzü ve Esenyurt ile çevreleri çok ihmal edilmiş. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Zira; o bölgede, 2,5 milyona yakın insanımızın şu an metro bağlantısı yok. İstanbul’un 6’da 1’i bu bölgede yaşıyor; ama ne yazık ki raylı sistemlerde bir adım atılmamış. İncirli-Beylikdüzü Metro projesi de yıllardır rafta. Benim şahit olduğum kısmı 17 yıl. Aynı şekilde, İstanbul'un batısını ilgilendiren Mahmutbey'den Esenyurt'a giden hattımız var ki; burayı Beylikdüzü metrosuyla da birleştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bunun da ihalesi yapılmış; ama ne yazık ki projesi yok. Anlaşılır gibi değil, Şimdi bir yandan da ona çalışıyoruz. Bütün bu hatların en doğru finansman modeliyle, en hızlı şekilde devreye alınması için çalışmalarımız sürüyor. Ama ne yazık ki bütün bu hatların devreye girmesi, 3-4 yıllık süreç. Tüneller, yeraltı istasyonları bu sürelere ihtiyaç duyuyor” diye konuştu.

Hattın yapımında emeği geçen her kişi, kurum ve kuruluşa teşekkür eden İmamoğlu’nun konuşmasının ardından S1028 ve S1029 numaralı TBM’ler, son delme işlemlerini gerçekleştirdi.

İMAMOĞLU’NDAN GAZETECİLERE: “BİTTİĞİNDE FARKI GÖRÜN”

İmamoğlu, daha sonra Halkalı’dan Haramidere’ye geçti. “Haramidere Atık Su Kollektörü Temel Atma Töreni”ne katılan İmamoğlu’na burada; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB’nin yeni Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu eşlik etti. Mermutlu’dan proje ilgili teknik bilgileri alan İmamoğlu, kendisini izleyen basın mensuplarını sel baskınlarıyla gündeme gelen Haramidere kenarına davet etti. İmamoğlu, dere kenarında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Haramidere'nin kesiti. Belli yan kollar yapılmış, ama kesit ona göre tasarlanmadığı için, özellikle bu baskınların temel sebeplerinden bir tanesi. Aslında çok basit bir kuraldır. Burada yapılan köprü o kadar yanlış ki. Hem kesit dar hem köprü, ayaklı bir köprü. Tabiri caizse bütün pislikleri tutan bir şekli var. Dolayısıyla tıkanma ve taşmaya sebep olacak bir düzeni var. En kötüsü de hala dereden pis suyun akıyor olması. Bütün bu sorunların giderilmesi ile ilgili başlattığımız çalışmayı sizlerle paylaşacağız. Çünkü, Esenyurt, gerçekten burada acı bir olay yaşadı. Bir insan da hayatını kaybetti. Esenyurt Belediye Başkanı o günden beri orada hizmet etmekle meşgul. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Valilik, keza yardımcı oluyor. Ama sonuçta burada gördüğümüz bu manzara, bu işin temel sebebi. Bunu çekin ki, iş bittiğinde hem kesitteki farkı hem köprüdeki farkı görmüş olun. Onun için burayı özellikle göstermiş olduk.”

“SEL FELAKETİNİN YARALARINI SARDIK”

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra tören için kurulan platforma geçti. Törende ilk konuşmayı yapan Mermutlu, proje ile ilgili teknik detayları paylaştı. Mermutlu’nun ardından konuşan İmamoğlu, sözlerine, “Bugün Esenyurt’tayız. Burada çok canımızı sıkan bir olay yaşadık. 23 Haziran’dı yanılmıyorsam. Yaşadığımız bir selle, bir insanımız hayatını kaybetti” diye başladı. “Bu, Haramidere’nin yaşadığı ilk olay değil” diyen İmamoğlu, “İnsanların, ‘Özellikle son 15-20 yıldır bunu sürekli yaşıyoruz’ şeklindeki feryatlarını duymak çok çok önemli. Burada, 300’e yakın evi, taşkınla su bastı. Buradaki insanlarımıza hemen, Esenyurt Belediyemizle beraber, Sayın Başkan, tüm yetkili arkadaşlarımız tepeden tırnağa ilgilerini gösterdiler. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama, hızlıca yaralarını sarma, evlerini temizlemek, sokağı toparlamak, ardından yiyecek, içecek ihtiyacından, barınma ihtiyacına kadar sürekli yanlarında durduk. Valiliğimizle beraber yaptığımız çalışmayla da bundan sonraki sürecin o insanları mağdur etmemesi konusunda, ayni ve nakdi yardımlar konusunda ortaklaşa hareket ederek, insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Bu manada büyük bir özveriyle çalışan, süreci her an takip etmekten asla geri durmayan ve bütün bu sürece katkı sunan; ama Valiliğimiz olsun ama Esenyurt Belediyemiz olsun ve bütün İBB’nin bütün imkanlarıyla yanında olup, yaralarını sardık ve bu sürece geldik” dedi.

“KANAL İSTANBUL DÜNYA GERÇEKLERİNDEN UZAK”

“Ama benim esas ifade etmek istediğim, bu tarafı değil” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bunlar, bir olayın sonucu. Biz, bu sonucu yaşamak istemiyoruz. Burada özellikle şunu belirtelim: Tabii ki dünyanın bir değişimi var. İklim değişikliği, gerçekten dünyanın kronik sorunlarından bir tanesi. Buna duyarsız kalan, bu süreci yönetmek değil, başka önceliklerini ortaya koyan bir akıl, her türlü felaketle karşılaşmaya hazır olmalı. Yani siz, bu tür sorunları çözmeyip, İstanbul’un bana göre en büyük felaketi olacak Kanal İstanbul’la uğraşıyorsanız, bu felaketin daha büyüğünü yaşamaya İstanbul’u hazırlıyorsunuz demektir. O bakımdan her noktada dile getireceğim. Bugüne kadar ‘ihanet’ diye tariflenen tüm süreçleri bir kenara koyalım; İstanbul’a Kanal İstanbul’u yapmak, bu ihanetlerin hepsinden bin kat daha fazla ihanettir. Bu ve bunun gibi süreçler, dünyanın gerçeklerinden uzak, hele hele bugünün ekonomik pozisyonundan tamamen uzak, pandemiyi yaşayıp, can sağlığının, sağlık kavramının ön planda durduğu bir süreçte bunu da unutarak bu tür süreçlerle uğraşmanın aslında ne kadar duyarsız, insanların gerçek ihtiyacını görmekten uzak, doğayı hissetmekten uzak bir tavırla ülkeyi yönetme çabasının bir göstergesidir. Biz bu sürece, gerçekten o gözle bakıyoruz.”

“ESENYURT; İMAR FACİASI”

Esenyurt’un Türkiye’nin en büyük imar faciasına imza atılmış ilçelerinin başında geldiğini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Burası, göz göre yapılmış bir şehirdir bütün insanların, bütün bilim insanlarının, mimarların mühendislerin feryadına rağmen. Bazen Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisini kullanarak bazen de Büyükşehir’in yetkilerini de çiğneyip başka yetkileri kullanarak burada müsaade edilen yozlaşmış bir imar sürecinin yarattığı travmanın sonucudur buradaki konular. Yani düşünsenize, siz böyle bir kanalın çevresine yüz binlerce nüfus ekleyeceksiniz son on beş yılda. Yıllık nüfus artışı bu ilçenin, son 10-15 yılda 70 binin altına düşmemiştir. Bunları yapacaksınız, bunlara izin vereceksiniz; ama bu kanalı yapmaktan aciz duracaksınız. Bu işte bir şehri hissetmemenin, bir şehrin kurgusunu bozarken başka ihtiyaçları da çözmeyecek kadar gözü kör bir şekilde ranta kurban gitmenin net bir işaretidir.Onun için Esenyurt, her daim sorgulanmalıdır, sorgulanacaktır. Bu manada Esenyurt Belediye Başkanı’mızın yürüyeceği her yol haritasında yanındayız. Gerçekten zor koşullarda görev yapacağını biliyorum.”

“İSKİ, DENEYİMLİ BİR KURUM”

Pandemi süreci ve öncesinde kentin ihmal edilmiş alt yapı sorunlarına odaklandıklarına dikkat çeken İmamoğlu, yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. İSKİ’nin bu konuda öncü bir rol üstlendiğine vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“İSKİ, girilememiş alanlarda Ortaköy’den Kadıköy’e, Kartal’dan Bakırköy’e birçok ilçemize bu anlamda iz bırakan işler yapmış. Tabii dönem dönem bu iz bırakan işlerin üstüne illa bir leke atma çabası da olmadı değil. Yani, Kadıköy’de yıllardır dereye akan atık suyu toplama çalışmasını başlatan ekibimizin oradaki çalışmaları esnasında, yıllardır o pis kokan derenin ağzındaki yere gidip, ‘Ya burası pis kokuyor, İSKİ burayı mahvetti’ diyecek kadar ucuz haberler yapan kanallar, bir yandan parodi gibi, komedi gibi sürece açıkçası katkı sundular. Niye katkı sundular? Çünkü biz, zaten yapılan yanlışları biliyoruz. 6 ayda, 1 senede değiştirdiğimiz ve yenilediğimiz, 1 senede giderdiğimiz birçok alanda olduğumuz gibi, bu alanda da müdahalemizi yapıyoruz. İnşallah, hiçbir insanımızın, hiçbir komşumuzun hayatı Haramidere’de hiçbir şekilde tehdit olmayacak. İSKİ, bu anlamda deneyimli bir kurum. Her ne kadar geçmişte bu kuruma hizmet etmiş ama sırf siyaset adına geçmişteki çalışma arkadaşlarını karalayan bazı isimler olsa da İSKİ’nin asil bir kurum olduğunu, her dönem akıllıca hizmet eden herkesin başımızın üstünde yeri olduğunu, tacı olduğunu ilan ettik, etmeye devam edeceğiz. Onlarla güzel işler başaracağız. Belediye başkanlarımız yol arkadaşlarımız, 39 ilçe belediyesi bizim yol arkadaşlarımız. Buluşmaya, uzlaşmaya, konuşmaya, çare bulmaya ve çözüm üretmeye hazır olan herkesle bu süreci yönetmeye, bu kenti yaşanabilir, yeşil, adil bir şehir çabası haline getirmeyi en üst seviyede ortaya koyacağımızdan kimse şüphe duymasın.”

Projede emeği geçenlere teşekkür eden ve başarılar dileyen İmamoğlu, konuşmasını, “Her ne kadar Mart ayını hedeflemiş olsalar da iklim ya da mevsim beklemiyor. Bu manada en az sorunla karşılaşmamız adına olabildiğince süreyi kısaltmaları konusunda motive olmalarını diliyorum. Bizi daha kısa bir zaman diliminde tekrar burada süreci bitirmiş, bugün görünen kesitlerin yerine çağdaş bir pozisyonla süreci tamamlamış bir şekilde ağırlamalarını diliyorum. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun” sözleriyle noktaladı.

Konuşmaların ardından, Esenyurt’un sel sorununa çare olacak projenin temeli atıldı.