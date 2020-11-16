İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Kanal İstanbul projesini eleştirdiği için soruşturma açıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı soruşturmayı doğrularken İmamoğlu ise yaptığı ilk açıklamada Kanal İstanbul'un kendisi için bir devlet projesi olmadığını söyledi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için soruşturma açıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı soruşturmayı doğruladı, nedeni ise "Kanal İstanbul'un bir 'devlet projesi' olması" gösterildi. İmamoğlu, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Kanal İstanbul benim için bir devlet projesi değil" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, soruşturma hakkında yaptığı ilk açıklamada, "Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil" dedi.
KİPTAŞ anahtar teslim törenine giderken gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu cevaplayan İmamoğlu "Konumuz deprem. Konumuz kentsel dönüşüm. Hukukçularımız süreci çalışıyor, inceliyor. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz. Deprem ile yatıp kalkıyoruz, deprem bizim için kıymetli bir konu. Zayıf, oturulamayan evlerdeki insanları oturabilir evlere taşıyoruz. Kamu kaynağı böyle kullanılır" dedi.
Bir gazetecinin İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Kanal İstanbul için "devlet projesi" ifadesi yer aldığını belirterek sorduğu "Kanal İstanbul devlet projesi midir?" sorusunu "Benim için değil" diye yanıtladı.
Soruşturmaya yönelik yazılı ifadeyi ne zaman vereceğine dair soruya da "Cuma gününe daha var, hukuken inceliyoruz" yanıtını verdi.
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