Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı

27 Mart 2021 Cumartesi, 16:33

Hadımköy'deki Halk Ekmek fabrika inşaatını inceledikten sonra yakındaki bir tatlıcıya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu tatlıcı ile bir süre sohbet etti. Tezgahın arkasına geçerek, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete ikram edilmek üzere dilimler halinde tatlı kesen İmamoğlu, tatlıcının Güngören'deki şubelerinin geçmişte müşterisi olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Ben sizin müşterinizdim. Sizden kadayıf alır köftecide satardım 1992, 1993, 1994'te. Tepsi kadayıfı her zaman ölçerdim, eşit olması, porsiyonlarda hak geçmesin diye" sözleriyle anısını da anlattı.