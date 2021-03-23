Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’dan İmamoğlu’na yanıt: Siyasilere cevabı siyasiler verecektir

23 Mart 2021 Salı, 17:55

Genel Müdür Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sultan Beyazıt Han-ı Veli Hazretleri Vakfı diye bir vakfın bulunmadığını belgelemesinin adından açıklamada bulundu. Ersoy, “Türkiye’de 59 bin tane mazbut vakfı yönetiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Sultan Beyazıt Han- Veli Hazretleri Vakfı. Bu vakfın mülkiyetinde olduğu gerek Osmanlı kayıtlarında gerekse Osmanlı Vakıf sistemi içerisinde bunların kayıtları var. Yok diye bir şey yok. Fakat arkadaşların siyasi hareket ettiğini bildiğim için siyasilere cevabı siyasiler verecektir. Ben sadece şunu söyleyeyim bu bir mazbut vakıftır. VGM tarafından yönetilmektedir. 600 yıllık bir vakıftır” dedi.

Ersoy, birkaç gündür kamuoyunda yanlış ve resmiyete dayanmayan iddialarla kafaların karıştırıldığı bir sürecin yaşandığını öne sürdü. "Kamuoyunda günlerdir adı geçen Sultan Beyazıd Hanı Veli Hazretleri Vakfı mazbut vakıflarımızdan olup yöneticisi ve mütevellisi hayatta olmayan ve varisi Vakıflar Genel Müdürlüğü olan vakıflarımızdandır" ifadesini kullanan Ersoy, şunları söyledi:

"Bu vakfımızın Hicri takvim ile 911, Miladi takvim ile 1505 tarihli vakfiyesinde, yani Osmanlı Vakıf senedinde İstanbul İli Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu mahallesinde bulunan tapunun 751 Ada 1, 2, 3 ve 4'üncü parselleri ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’nda yer almaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluş amacı ve görevini yerine getirerek, yönetim ve temsilini yaptığı Mazbut Vakıfların haklarını korumaktadır. Mazbut Vakıfların yanı sıra mülhak, cemaat ve yeni vakıfları da rehberlik boyutunda sorumluluğu bulunmaktadır."

2008 yılında yürürlüğe giren 5737 sayılı vakıflar kanununun 30'uncu maddesinde 'Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur' hükmünün yer aldığını söyleyen Ersoy, şunları anlattı:

“İDEOLOJİK BİR YANI OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ”

"Bu hüküm gereği Gezi Parkı olarak anılan alanın Taksim’deki tescili İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınarak asıl sahibi Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfına tescili yapılmıştır. Tıpkı 2008’den bu yana kadar yaklaşık bin 14 taşınmazın mülkiyetiyle ilgili olduğu gibi. Konunun siyasi veya ideolojik hiçbir yanının olmadığı hangi tarihlerde hangi eserlerin vakıflarına döndürüldüğü net şekilde görülecektir. Genel Müdürlük olarak görevlerimizden biri kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır."

Ersoy, Vakıflar Kanunu’nun 2008 yılında çıktığını belirterek, 2012 yılından beri komisyon ile 1041 tane taşınmazı kamu kurumlarından, belediyelerden ve diğer üçüncü şahıslar hariç kamuya ait yerlerden aldıklarını, bunların içerisinde en fazla taşınmaz alınan yerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğunu kaydetti.

Ersoy, 15 Ağustos 2020 tarihinde Galata Kulesinde yaptığı bir basın açıklamasında, Taksim ve Bereketzade Mahallesi yani Galata'nın bulunduğu mücavir alanda vakıf eserlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini, en kısa zamanda bunların kayıtlarını tamamladıktan sonra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne müracaat ederek, vakıfların tapu tescilini yaptıracaklarına yönelik söylemi hatırlatarak, çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye bir vakfın şu anda olmadığını ifade ederek mülkiyeti geri almak için dava açacaklarını açıklamıştı.