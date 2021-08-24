İmamoğlu'ndan Soyer'e: Gururla takip ediyorum

24 Ağustos 2021 Salı, 09:53

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'in kent içi ulaşımındada raylı sistem ağını güçlendirmek için inşaasına başlanan Çiğli Tramvayı’nın ilk raylarının döşenmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı. İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i kutlayarak, "İzmir’in toplu taşıma sistemine yönelik yatırımlarınızı gururla takip ediyorum Tunç Başkanım." ifadesini kullandı.

ÇİĞLİ TRAMVAYI

Çiğli Tramvayı hattı 11 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşuyor. Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu’ndan başlayacak hat, bağlantı köprüsü ile Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’ne bağlanacak. Yaklaşık 500 metrelik bağlantı köprüsü, çevre yolunun üzerinden geçecek ve köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak. Güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Hat güzergâhı Karşıyaka Çevreyolu İstasyonu, Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesi, Çiğli İzban İstasyonu, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Bölgesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ne hizmet edecek. Ayrıca Karşıyaka Tramvayı’nın yapımı esnasında, mülkiyet problemleri nedeni ile yapılamayan yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Ataşehir-Mavişehir İzban İstasyonu bağlantısı da bu hattın inşaatı çerçevesinde hayata geçirilecek. Çiğli Tramvayı’nın hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 33,6 kilometreye ulaşacak.

