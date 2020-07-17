IMF uyardı: Henüz düze çıkmadık yoksulluk derinleşecek

17 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Pandeminin yeni bir aşamaya girdiğine dikkat çeken Uluslararası Para Fonu (IMF), yoksulluğun ve eşitsizliğin daha da kötüleşeceği konusunda uyardı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, “Şirketlerin nakitlerini tüketmesiyle iflaslar yaygınlaşıyor. Beşeri sermaye risk altında. 162 ülkede 1 milyardan fazla öğrencinin eğitimi kesintiye uğradı. Salgın yoksulluk ve eşitsizliği artıracak. İç politika ve uluslararası işbirliği alanlarında daha fazla eyleme ihtiyaç var” dedi.

‘BELİRSİZLİK BÜYÜK’

“Henüz düzlüğe çıkmadık” diyen Georgieva, “Hastalığın ikinci büyük küresel dalgası ekonomik faaliyette daha fazla bozulmaya yol açabilir” diye konuştu.

Öte yandan IMF, 18 Temmuz’da sanal ortamda düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı öncesi “G20 Gözlem Notu” raporunu yayımladı. Küresel ekonominin bu yıl yüzde 4.9 daralmasının beklendiğinin anımsatıldığı raporda, “Belirsizlik çok yüksek. Faaliyet, yeniden açılan ekonomilerde beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlanabilir, tedaviler ile aşılardaki tıbbi atılımlar güven ve faaliyeti artırabilir. Ancak, hastalığın daha da yayılması daha geniş çapta bozulmaya yol açabilir” denildi.

İşsizlik oranlarının yüksek olduğu ve kriz öncesindeki seviyelere hızlıca dönmesinin mümkün olmadığının altı çizilen raporda, işsizlik sigortası ve sosyal korumanın gerekli olmaya devam edeceği vurgulandı.