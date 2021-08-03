IMF'den, Türkiye'ye milyarlarca katkı

03 Ağustos 2021 Salı, 09:56

Üye ülkelerin IMF'deki "kotaları" ile doğrudan orantılı tahsis edilen SDR'lar dolar, euro, sterlin, yen ve yuana çevrilebiliyor. 190 üye ülkenin hepsinin verdiği dünkü onay uzun zamandır bekleniyordu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "SDR tahsisi tüm üyelere yarar sağlayacak, uzun vadeli küresel rezerv ihtiyacına yönelik olacak, güven tesis edecek ve küresel ekonominin dayanıklılığını ve istikrarını geliştirecek" dedi.

TÜRKİYE'Yİ DE DOĞRUDAN ETKİLİYOR



Karar Türkiye'yi de doğrudan etkiliyor. Türkiye'nin IMF'de yaklaşık yüzde 1 payı bulunuyor. Bu kapsamda 650 milyar dolarlık rezerv para tahsisinden TCMB rezervlerine yaklaşık 6.5 milyar dolar katkı bekleniyor.

'EN KIRILGAN ÜLKELERE KATKI SAĞLAYACAK'

Yaklaşık 275 milyar dolarlık rezervin gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelere tahsis edileceğini belirten Georgieva, "Özellikle koronavirüs krizinin etkileriyle baş etmeye çalışan en kırılgan ülkelere katkı sağlayacak" dedi.

REZERV VARLIĞI OLARAK İHRAÇ EDİYOR



IMF'nin en son SDR tahsisi yaptığı 2009'da üye ülkeler küresel mali krizin etkilerini hafifletmek için 250 milyar dolarlık SDR rezervi temin etmişti.

IMF, SDR'ları üye ülkelerin merkez bankalarına rezerv varlığı olarak ihraç eder. Merkez bankaları bu rezerv varlığını diğer merkez bankalarıyla kolayca döviz değiş tokuşu yapmak için kullanabilir.