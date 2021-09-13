İMKON Başkanı: 600 bin inşaat işçisini işten atarız
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, çimento fiyatları düşmezse sektörde çalışan 600 bin işçiyi işten atacaklarını söyledi.
Çimento fiyatları dolayısıyla iş durdurma eylemi yapan müteahhitler sonuç alamamaları halinde inşaatlarda çalışan işçilerden yaklaşık 600 binini işten atacakları uyarısında bulundu.
Sözcü'nün haberine göre; İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, eylemlerden sonuç alamamaları halinde inşaatlarda çalışan 1.2 milyon işçiden en az 600 bininin işine son vermek zorunda kalabileceklerini söyledi.
Hükümet, müteahhitlerin iş bırakma eylemini açıklamalarının ardından çimento ve klinkeri ihracı kayda bağlı mallar listesine almıştı. Bu yolla çimento ihracatının yavaşlayacağı, yurtdışına gönderilemeyen çimentonun içeriye satılacağı, böylece fiyatların düşeceği tahminleri yapılıyordu. İMKON Başkanı Tellioğlu, gümrük adımının sonuç vermesi halinde eyleme son verebileceklerini açıklamıştı. Ancak Tellioğlu, Ticaret Bakanlığı'nın çimento ihracatına yönelik aldığı önlemin fiyatlarda herhangi bir düşüş sağlamadığını, fahiş fiyat uygulamalarının aynen devam ettiğini söyledi.
"İNŞAATLARI YAPABİLMEMİZE İMKAN YOK"
İş durdurma eylemine devam ettiklerini belirten Tellioğlu, 15 günlük eylem sürecinin sonunda hedeflerine ulaşamamaları halinde nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin olarak, “Yüzde 200 zamlanmış çimento fiyatlarıyla inşaatları yapabilmemize imkan yok. 15 günün bitiminde belki bu süreyi bir 15 gün daha uzatıp iş durdurma eylemini 1 aya çıkarabiliriz. Sonuç alamazsak ne yapabiliriz diye düşündük. Birçok arkadaşımız işçi çıkarma yolunu gösterdi. Eğer eylem süresi biter ve fiyatlar hâlâ düşmemiş olursa, eylemlere destek veren müteahhitlerimizin inşaatlarında çalışan 1.2 milyon işçiden en az yarısını, yani 600 bin civarında işçiyi işten çıkarmak zorunda kalabiliriz" ifadesini kullandı.
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