İnşaat maliyetleri rekor tazeledi

11 Eylül 2021 Cumartesi, 10:49

Türkiye İstatik Kurumu'nın açıkladığı verilere göre, inşaat maliyet endeksi, Haziran ayında yıllık yüzde 42,9 artışla rekor kırdıktan sonra Temmuz ayında yüzde 44,76 artışla rekor tazeledi.

Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,63, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,15 arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre, yüzde 3,29, işçilik endeksi yüzde 1,00 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,25, işçilik endeksi yüzde 21,18 arttı.

EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞ

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,48 artmıştı. Böylelikle, 2015’le başlayan veri setinin en yüksek yıllık artışı kaydedilmişti.