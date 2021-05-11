İnce'den 'Abdullah Gül' tepkisi: İftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya

11 Mayıs 2021 Salı, 22:27

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili gündeme gelen iddialara tepki gösterdi.



"İFTİRALARIN GEREKÇESİ BİR BİR ÇIKIYOR ORTAYA"



Twitter hesabından açıklama yayımlayan İnce, şu ifadelere yer verdi:

"Dostların' yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak.

