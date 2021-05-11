CHP'li Lale Karabıyık: Öğretmenlerin aşıları vakit kaybetmeden tamamlanmalı

11 Mayıs 2021 Salı, 16:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada öğretmenlerin aşılarının vakit kaybetmeden tamamlanması gerektiğini belirterek yüz yüze eğitime geri dönülmesi planlanan 17 Mayıs'a birkaç gün kala, öğretmenlerin aşılanmasında hala bir ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Bugüne kadar 1 milyon 117 bin öğretmenin yaklaşık yüzde 20'sinin aşıya erişebildiğini, ikinci dozu tamamlanan öğretmen sayısının kaç olduğunun ise bilinmediğini belirten Karabıyık, "Öğretmenlerin aşılanması şubat ayından bugüne tamamlanamamışken önce 1,5 milyon doz BioNTech aşısının öğretmenlere uygulanacağı söylendi. Bakan (Ziya) Selçuk ise ramazanda 425 bin öğretmenimize daha randevu açıldığını müjdeledi ancak bu sözün ne kadar tutulduğunu da bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLERİN AŞILAMASINDA BİR TÜRLÜ İLERLEME KAYDETMEDİ"



Yüz yüze eğitim başlasa da koronavirüs korkusu nedeniyle çoğu velinin çocuklarını okula göndermediğine dikkati çeken Lale Karabıyık, şunları kaydetti: Velilerin bu kaygısı, okullara numunelik dağıtılmış dezenfektanları tükendiği için azalan dezenfektan şişelerini sulandırarak idare etmeye çalıştıklarını söyleyen kimi kurum yöneticilerinin açıklamaları ile haklı çıktı. Öğretmenlerin aşılaması bir türlü ilerleme kaydetmezken, yüz yüze eğitimin devam ettiği dönemde koronavirüs nedeniyle neredeyse her gün bir öğretmenin hayatını kaybettiği, binlerce öğretmen ve öğrencinin ise pozitif ya da temaslı olduğu haberlerini aldık.

"RİSKE ATILMAMASI GEREK"



Okulların yeniden açılmasına sayılı gün kalmışken okullarda hayati önemi olan tedbirlerin vakit kaybetmeden tamamlanması, öğretmenlerin de iki doz aşıları tamamlanmadan riske atılmaması gerekmektedir. Öğretmenlerin aşıları vakit kaybetmeden tamamlanmalı, en güvenli çatı olan okullarımız salgının yayılım aracına dönüşmemelidir.

