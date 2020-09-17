İnce’den Kaftancıoğlu’na Atatürk tepkisi

17 Eylül 2020 Perşembe, 15:08

Sivas’tan başlattığı “Bin Günde Memleket Hareketi” programı kapsamında Eskişehir’e gelen Muharrem İnce, esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, CHP’nin 97’nci yaşını kutladığı konuşmasında ‘Atatürk’e atfen ‘Gazi Mustafa Kemal’i kullanmayı tercih etmesiyle başlayan ve parti içerisinde de sert tepkilerin hedefi olan konuşmasına ilişkin olarak, konuşmayı hadsizlik olarak niteleyerek şunları söyledi:

"Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana ‘Muharrem’ diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce’ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk’e Mustafa Kemal demek kimin haddine. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur."







