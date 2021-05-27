ING Basketbol Süper Ligi play-off final maçlarının programı belli oldu
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki final mücadelesinin ilk maçı 3 Haziran Perşembe günü oynanacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final maçlarının programı belli oldu.
İki takım arasındaki mücadele 3 Haziran Perşembe günü oynanacak maçla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final maçlarının programı şöyle:
3 Haziran Perşembe:
17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
5 Haziran Cumartesi:
19.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
7 Haziran Pazartesi:
19.30 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Ülker Spor ve Etkinlik)
Normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'e üstünlük sağlayarak finale yükseldi. Fenerbahçe Beko ise Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekip, 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak. 3 maç sonunda takımların gereken galibiyet sayısına ulaşamaması halinde final mücadelesi uzayacak.
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